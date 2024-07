YouTube: nuova feature AI per rimuovere musica con copyright

YouTube ha da poco annunciato un nuovo strumento, non ancora disponibile ma in dirittura d’arrivo sia su desktop che su mobile, basato sull’intelligenza artificiale per semplificare il processo di rimozione della musica con copyright.

YouTube: annunciata la funzione Elimina brano

La funzione si chiama “Elimina brano” e, andando più in dettaglio, consente agli utenti di rimuovere in maniera estremamente precisa le musiche con copyright dai filmati senza andare a impattare il resto dell’audio, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale avanzati.

Si tratta indiscutibilmente di una funzionalità molto utile, che consente di risparmiare tempo prezioso e, soprattutto, che evita di dover gettare al vento il proprio lavoro in caso di impiego inavvertito di contenuti audio con copyright, appunto.

Nel caso in cui il tool non riuscisse a completare la rimozione, YouTube consente di agire manualmente, permettendo ai creator di disattivare l’audio per qualsiasi segmento contrassegnato contenente materiale protetto da copyright.

Pr fruire della funzione, una volta disponibile, è sufficiente accedere a YouTube Studio, recarsi nella sezione “Contenuti”, applicare il filtro “Reclami di copyright” e trovare il video di riferimento. Nella colonna “Restrizioni”, è poi sufficiente passare con il puntatore sulla voce “Copyright” e fare clic su quella “Visualizza dettagli”. Una volta visibile il reclamo specifico, occorre cliccare su “Seleziona azioni” e scegliere se tagliare, sostituire o disattivare l’audio del segmento di riferimento.

Da notare che negli ultimi tempi su YouTube sono state introdotte svariate funzionalità basate sull’AI, come quella che consente di rimuovere i video con voce o immagine generata dall’intelligenza artificiale, appunto.