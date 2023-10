YouTube: nuove funzioni e modifiche estetiche

Dopo le novità IA per gli inserzionisti, YouTube si appresta ad accogliere tutta una serie di nuove funzionalità, per tutti gli utenti e su tutte le piattaforme, che di certo sapranno fare la gioia dei più. Sul blog ufficiale della piattaforma, infatti, è stata condiviso un post apposito con cui viene annunciata l’implementazione di svariati e interessanti cambiamenti per la versione Web, mobile e pure quella per Smart TV del celebre servizio video che sono già in distribuzione.

YouTube: nuove funzionalità e migliorie grafiche

Una delle novità è quella riguardante la possibilità di accelerare più facilmente la riproduzione dei video fino a 2x, il che risulta particolarmente utile per coloro che necessitano di diminuire i tempi per la fruizione dei contenuti. Per farlo, sarà sufficiente tenere premuto il dito sul video o cliccarsi copra, facendo in questo modo incrementare automaticamente la velocità di riproduzione.

Viene altresì comunicata l’aggiunta di anteprime video più grandi, andando a facilitare la navigazione, e un nuovo feedback aptico che vibra quando si passa sopra al punto di avvio originale di un video, aumentando la precisione della navigazione touch.

Nelle intenzioni di YouTube vi è altresì l’introduzione di un nuovo blocco schermo, concepito per limitare le interruzioni mentre si guarda un video su mobile, ma si tratta di una funzione destinata esclusivamente agli utenti Premium.

Un’altra novità di rilievo è la stabilizzazione del volume, che va ad assicurare un minor numero di fluttuazioni sia all’interno di un video che nel passaggio da un contenuto a un alto.

Anche la scheda della libreria è stata rivista sia su Web sia in ambito mobile: ora + denominata “You” e un accesso semplificato ai video già visti, alle playlist, ai download e agli acquisti effettuati, tutto da un’unica posizione.

Sono state pure implementate delle piccole modifiche estetiche, come le animazioni quando si preme il tasto Mi piace o ci si iscrive a un canale, per il conteggio delle visualizzazioni e dei like durante le prime 24 ore di un video.

Ci sono miglioramenti anche per le app per Smart TV, che adesso si presentano molto più simili alle controparti Web, con un nuovo menu verticale, una sezione di descrizione scorrevole e ulteriori elementi.