YouTube: nuove regole per spam e bot

YouTube ha annunciato alcune novità che dovrebbero avere effetti positivi sui commenti in calce ai video. L’obiettivo dell’azienda di Mountain View è ridurre al minimo spam e abusi, in modo da rendere più piacevole la conversazione tra utenti e creatori dei contenuti. Le nuove funzionalità verranno inizialmente applicate ai commenti in inglese, ma saranno disponibile in altre lingue nei prossimi mesi.

YouTube: guerra ai commenti “tossici”

YouTube ha eliminato oltre 1,1 miliardi di commenti spam nei primi sei mesi del 2022. Si tratta di un numero enorme, quindi è chiaro che non è possibile intervenire manualmente. Da circa un mese, i proprietari dei canali possono nascondere gli utenti, quindi nessuno vedrà i loro commenti, ma è comunque un’operazione quasi impossibile da attuare con migliaia o milioni di iscritti.

YouTube utilizza infatti sistemi di rilevazione automatizzati. È previsto un miglioramento dei modelli di machine learning che consentono di individuare lo spam (spesso utilizzato anche per truffe di vario tipo). Verrà inoltre aggiornato il sistema che rimuove i bot dalle live chat attive durante lo streaming video.

Quando l’utente pubblica un commento che non rispetta le linee guida, YouTube mostrerà un avviso che segnala la sua cancellazione. Se lo stesso utente continua a scrivere commenti “tossici”, YouTube gli impedirà di pubblicare altri commenti per 24 ore. Se il sistema ha rimosso un commento per errore è possibile inviare un feedback. La contestazione delle azioni di moderazione è una delle possibilità offerte dalla legge sui servizi digitali.