YouTube: obbligatorio indicare i video generati dall'IA

Come anticipato a metà novembre 2023, a partire da oggi è disponibile un nuovo tool in Creator Studio che permette di aggiungere un’etichetta per informare gli utenti sull’origine dei video generati dall’intelligenza artificiale. In alcuni casi, YouTube potrà intervenire direttamente e adottare provvedimenti per ripetute violazioni delle regole.

Etichette obbligatorie per video IA

I creatori di contenuti possono usare l’IA generativa, ma devono garantire la massima trasparenza, in modo da informare gli utenti che il video è alterato o sintetico. YouTube ha quindi aggiunto un’opzione in Creator Studio che consente di indicare se un contenuto realistico è stato ottenuto con l’intelligenza artificiale.

L’etichetta, che verrà mostrata principalmente nella descrizione, è obbligatoria in specifici casi:

Alterazione digitale dei contenuti per sostituire il volto di un individuo con quello di un altro o generazione sintetica della voce di una persona per narrare un video

Alterazione di filmati di eventi o luoghi reali (ad esempio far sembrare che un vero edificio abbia preso fuoco o alterare un vero paesaggio urbano per farlo apparire diverso dalla realtà)

Visualizzazione di una rappresentazione realistica di grandi eventi immaginari, come un tornado che si muove verso una città reale

Per i video che trattano argomenti più sensibili, come salute, news, elezioni e finanza, l’etichetta verrà mostrata sul video stesso. Non è obbligatorio indicare l’uso dell’IA generativa se il contenuto non è realistico o se sono state effettuate modifiche di piccola entità, come la correzione del colore o la sfocatura dello sfondo.

L’etichetta apparirà sui video di ogni formato nell’app per smartphone e successivamente anche su desktop e TV. Non è stata fissata una precisa scadenza, ma in futuro il mancato rispetto delle regole comporterà provvedimenti, tra cui l’aggiunta di un’etichetta da parte di YouTube che non potrà essere rimossa, l’eliminazione del video e la sospensione dal programma partner.

L’azienda californiana introdurrà inoltre una procedura che permetterà di chiedere la rimozione dei video IA con persone identificabili tramite viso o voce.