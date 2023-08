YouTube fa all-in sui podcast: le prossime mosse

Alphabet già dispone di una piattaforma dedicata ai podcast (Google Podcasts, appunto), ma la volontà dichiarata dal gruppo di Mountain View è ormai da tempo quella di integrare sempre più questa tipologia di contenuto in YouTube. Un’ennesima testimonianza è giunta nei giorni scorsi, dal palco della conferenza di settore Podcast Movement in scena a Denver. Lì, è stato reso noto l’arrivo del supporto ai feed RSS.

I podcast su YouTube, tra feed RSS e Music

Si tratta di una funzionalità essenziale per i creatori, soprattutto in fase di distribuzione dei nuovi episodi pubblicati. A parlarne è stato Steve McLendon, Product Lead al lavoro sull’iniziativa. In fase di test dall’inizio dell’anno, coinvolgendo un numero ristretto di utenti, ora è quasi pronta per fare il suo debutto su larga scala. Le tempistiche precise non sono state comunicate.

In aggiunta, lo stesso responsabile ha confermato, attraverso le pagine di TechCrunch, che il supporto ufficiale per i podcast da parte di YouTube Music arriverà entro la fine del 2023. È previsto mediante applicazioni Android, iOS e interfaccia desktop. Al momento, il rollout è stato annunciato in via ufficiale solo per gli Stati Uniti. È però del tutto probabile che possa avvenire non troppo in là a livello internazionale.

Ancora, agli utenti sarà concessa la libertà di gestire i feed privati, importandoli nella propria libreria. In programma, inoltre, l’introduzione alle inserzioni pubblicitarie audio per la monetizzazione, vendute sia direttamente da Google sia da partner di terze parti.

Nel mirino c’è ovviamente Spotify, che oltre a dominare il mercato dello streaming musicale può ancora oggi permettersi di fare la voce grossa sul fronte podcast, grazie agli investimenti (in verità non sempre lungimiranti) messi in campo negli anni scorsi, ad esempio quello che ha portato l’azienda ad allungare le mani su Anchor. A tal proposito, è delle scorse settimane l’annuncio della collaborazione con Patreon.