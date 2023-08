YouTube sta studiando la musica generata da IA: ecco perché

Anche YouTube si sta interessando ora all’intelligenza artificiale, abbracciando una tendenza dal potenziale immenso ma anche possibilmente pericolosa, specialmente per una piattaforma di streaming che condivide video e musica creati da artisti e aspiranti creator. Finora il servizio della Grande G ha sfruttato l’IA solo per creare riassunti testuali dei video, permettendo agli utenti di conoscere immediatamente l’argomento del filmato ancora prima di avviarlo. In queste ore, però, YouTube si è assunta l’ulteriore impegno di collaborare con l’industria musicale per esplorare l’impatto dell’IA generativa sulla musica.

YouTube e IA per la musica: rischi e vantaggi

L’approccio di YouTube all’inizio si baserà sui principi di intelligenza artificiale stabiliti da Google nel 2018. Cosa significa? In termini concreti, YouTube Music “abbraccerà l’IA in modo responsabile assieme ai partner musicali”, inaugurando una nuova era di espressione creativa ma tutelando sia il pubblico che gli artisti. Nello specifico, il CEO Neal Mohan ha dichiarato: “I sistemi di intelligenza artificiale generativa possono amplificare le sfide attuali come l’abuso di marchi e copyright, disinformazione, spam e altro ancora. Ma l’IA può essere utilizzata anche per identificare questo tipo di contenuti e continueremo a investire nella tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che ci aiuta a proteggere la nostra comunità di spettatori, creatori, artisti e cantautori”.

Il punto di partenza è il Music AI Incubator, che otterrà il supporto di una serie di musicisti come Anitta, Juanes e Ryan Tedder per “aiutare a raccogliere feedback sugli esperimenti e sulle ricerche di intelligenza artificiale generativa che sono in fase di sviluppo su YouTube”. La sfida per YouTube è rappresentata dalla necessità di stabilire strumenti, incentivi e premi efficaci al fine di limitare gli usi negativi dell’IA e promuoverne gli aspetti positivi, trovando il giusto equilibrio.