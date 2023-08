YouTube usa l'IA per creare riassunti dei video

YouTube aggiunge abbastanza frequentemente nuove funzionalità al servizio di streaming per migliorare l’esperienza utente su web, mobile e TV. L’ultimo “esperimento, avviato ieri sera, sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per creare sommari testuali dei video. Il nuovo CEO Neal Mohan ha dichiarato all’inizio di marzo che presto saranno disponibili tool IA per i creatori dei contenuti.

IA per i riassunti dei video

L’intelligenza artificiale generativa viene utilizzata per svolgere diverse attività. Una delle più utili è la creazione dei riassunti delle riunioni (ad esempio su Microsoft Teams). Una simile funzionalità è stata implementata da YouTube in via sperimentale, come indicato nella pagina di supporto. In questo caso si tratta dei sommari per i video che permettono di conoscere subito se l’argomento è quello cercato.

Questo riassunti saranno visibili sia nella pagina del video che nei risultati della ricerca. Al momento, l’esperimento è limitato ad un numero ridotto di video (solo in inglese) e utenti. YouTube non specifica tuttavia i paesi in cui è stata attivata la funzionalità (sicuramente negli Stati Uniti). I sommari non sostituiscono la descrizioni scritte dai creatori dei video.

Solitamente, gli esperimenti in corso sono elencati nella pagina dedicata. Per alcuni di essi è necessario l’abbonamento a YouTube Premium (recentemente aumentato). L’intelligenza artificiale è stata usata anche per generare i riassunti delle recensioni sul Google Play Store e ovviamente per la nuova Search Generative Experience.

Essendo un esperimento non è possibile stabilire se diventerà un funzionalità ufficiale o verrà interrotto. Sicuramente l’azienda di Mountain View integrerà l’intelligenza artificiale generativa in tutti i suoi prodotti e servizi.