YouTube: nuova gesture facilita riproduzione rapida video

Giusto nella giornata di ieri, 17 luglio 2023, in rete è apparso uno screenshot inedito riguardante la funzione “Stable Volume” in fase di test su YouTube, di cui non si conosce ancora il funzionamento esatto ma che sta arrivando nell’app ufficiale del servizio di streaming di casa Google. La sperimentazione di feature al suo interno avviene continuamente e riguarda perlopiù gli abbonati YouTube Premium, che possono accedere in anteprima a funzionalità anche esclusive. L’ultima di queste riguarda l’aumento della velocità di riproduzione dei video, ora molto più semplice su mobile.

YouTube facilita la riproduzione rapida dei video

Secondo quanto riportato anche da 9to5Google, YouTube sta sperimentando un modo per semplificare la visione rapida dei filmati. Gli abbonati YouTube Premium in questi giorni su mobile potranno provarla con un gesto molto banale: basta premere a lungo sulla schermata del video per impostare la velocità di riproduzione su 2x. Niente di più, niente di meno.

Per provare le nuove funzioni sperimentali per un periodo limitato bisogna recarsi sulla pagina apposita e abilitare l’impostazione. Peraltro, non vale solamente su mobile: con il mouse si può tenere premuto il pulsante sinistro sulla schermata di riproduzione per velocizzare il contenuto che si sta guardando. Rilasciare il mouse, poi, mette in pausa il filmato.

Questa funzione è attualmente disponibile per il test fino al 13 agosto. YouTube allo stesso tempo sta testando una schermata di blocco in modo che “i tocchi accidentali non mettano in pausa, saltino o interrompano il video”. Tuttavia, si può testare una feature alla volta.