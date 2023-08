YouTube riconoscerà i brani come Shazam?

YouTube non sta solamente studiando l’impatto della musica generata da IA nella sua piattaforma con l’aiuto di colossi della discografia. Al contempo, sta lavorando infatti anche su funzionalità che si riveleranno utili per tutti gli utenti, tra cui il riconoscimento dei brani musicali come Shazam. Vi è mai capitato di sentire un audio particolare su un video YouTube o su vari Shorts e di voler salvare la canzone nella vostra playlist, ma di non poterla riconoscere? A breve potrete, grazie a una funzionalità attualmente in fase di test.

YouTube sperimenta il riconoscimento delle canzoni

Tra le funzionalità introdotte recentemente tra gli “esperimenti” di YouTube, infatti, figura la ricerca dei brani “canticchiando o registrando il brano”. Chi parteciperà all’esperimento all’interno della piattaforma di streaming su Android – comunque limitato a una piccola percentuale di utenti in tutto il mondo – potrà quindi passare dalla ricerca vocale di YouTube alla nuova funzione di ricerca dei brani e canticchiare o registrare il brano d’interesse per poco più di tre secondi, cosicché venga identificato. Una volta riconosciuto, l’utente verrà indirizzato a contenuti musicali ufficiali pertinenti, video generati dagli utenti e/o Short contenenti il brano cercato nell’app YouTube.

Al momento non ci sono immagini che svelano il funzionamento, ma possiamo intuire che si tratti di una soluzione molto simile a Shazam, la popolare applicazione per il riconoscimento di brani musicali tra più piattaforme di streaming, comprese Spotify ed Apple Music.

Pochi giorni fa, poi, YouTube ha anche iniziato a introdurre il raggruppamento di più caricamenti da un singolo creatore in un breve lasso di tempo nel feed Iscrizioni., in maniera tale da consentire ai fan e agli spettatori di trovare i contenuti di tale creator con estrema facilità.