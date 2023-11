YouTube Premium: alcuni utenti vedono ancora la pubblicità

È il tema più caldo del momento tra gli appassionati di YouTube. Pochi giorni fa, la piattaforma ha voltato le spalle ad anni di contenuti gratuiti, invitando caldamente i suoi utenti a scegliere il pacchetto a pagamento. Se non lo faranno, saranno costretti a fare i conti con la pubblicità, particolarmente presente – per non dire invasiva – sulla piattaforma, visto che gli adblocker sono stati definitivamente bloccati.

Naturalmente, questa nuova restrizione ha spinto milioni di utenti ad abbandonare gli adblocker e a continuare a guardare YouTube gratuitamente. Altri hanno optato per la soluzione più comoda, scegliendo infine il pacchetto Premium. In questo modo, almeno, non c’è più la pubblicità… ma non è così. Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato su Reddit e altri social network che nei loro video vengono effettivamente visualizzati degli annunci pubblicitari, nonostante abbiano attivato l’abbonamento a pagamento.

Su YouTube Premium ci sono gli annunci pubblicitari ed è perfettamente normale

Tuttavia, basta consultare la pagina di supporto di YouTube per capire che la situazione è del tutto normale. “È ancora possibile vedere marchi, promozioni, link e funzioni che il creatore del contenuto ha inserito o attivato nel suo video. La differenza è che queste pubblicità non interrompono il video, ma sono integrate nel contenuto stesso.“, scrive Google.

La differenza, dunque, sta nel modo in cui gli annunci pubblicitari vengono visualizzati. Con YouTube Premium si possono guardare i video senza essere disturbato dalle pubblicità che appaiono prima, durante o sopra il video. Queste pubblicità sono quelle che YouTube inserisce per finanziare la piattaforma e i creatori. Queste pubblicità sono visibili anche agli utenti Premium, ma non interrompono il flusso del video.

D’altra parte, nulla vieta di vedere una pubblicità alla fine del video, tanto per fare un esempio. Questa è una differenza importante da considerare prima di abbonarsi a YouTube Premium.