YouTube Premium: video consigliati in coda di riproduzione

La sottoscrizione a YouTube Premium consente di fruire di molteplici vantaggi, tra cui la possibilità di scaricare i video d’interesse così da poterli poi guardare offline. Un altro vantaggio fondamentale è l’accesso anticipato alle funzionalità sperimentali. A tal riguardo, l’ultimo di questi esperimenti, che segue quelli di gennaio scorso, aggiunge raccomandazioni video direttamente alla coda di riproduzione per gli utenti.

YouTube Premium: nuova funzione per la coda di riproduzione

YouTube consiglia già i video tramite la scheda Home, sotto i video attualmente in riproduzione e tramite suggerimenti di ricerca, ma con questa nuova funzione in test i video suggeriti vengono inseriti pure nella coda di riproduzione.

Attualmente, le code di YouTube sono create manualmente dagli utenti per riprodurre i video nell’ordine scelto. Si riproducono solo i video aggiunti alla coda, senza la riproduzione automatica dei contenuti consigliati nel mezzo. Anche se questo schema non cambia, questo nuovo esperimento aggiunge una sezione di video suggeriti all’interno della coda creata dall’utente.

L’utente, può, deve ancora aggiungere i video manualmente se intende guardarli. Inoltre, i video non sono necessariamente correlati a ciò che stai attualmente guardando (sembra che siano tratti dai suggerimenti generali), ma potrebbero risparmiare di dover raggiungere nuovamente la sezione Home di YouTube per trovare qualcosa di nuovo.

Da notare che in base a quanto riferito da Google stessa, questo test è attualmente disponibile solo sui dispositivi Android e solo fino al 7 aprile 2025. Ovviamente, se la feature verrà apprezzata e non ci saranno problemi potrebbe poi essere implementata in pianta stabile.