YouTube Premium, audio HD e controlli velocità fino a 4x

YouTube ha deciso di viziare gli abbonati Premium con nuove funzioni sperimentali per personalizzare la fruizione dei contenuti.

Le nuove funzionalità sperimentali di YouTube Premium

YouTube ha capito che per godersi appieno un video musicale non basta l’immagine, serve anche un suono di qualità. Ed ecco che arriva la possibilità di ascoltare i propri brani preferiti con un bitrate audio fino a 256 kbps. Un lusso per i timpani, che potranno apprezzare ogni sfumatura e dettaglio delle proprie canzoni del cuore.

Download intelligente di Shorts su iOS

Ma le novità non finiscono qui. Su iOS arriva finalmente la possibilità di guardare gli Shorts in modalità picture-in-picture. Una funzione perfetta per dare una sbirciatina mentre si risponde a un messaggio o si controlla l’email. E chi è sempre in movimento, con i download intelligenti potrà scaricare automaticamente gli Shorts interessanti quando c’è una connessione stabile.

Velocità fino a 4x e anteprime dei momenti salienti

YouTube ha pensato anche agli utenti più impazienti, che ora potranno guardare i video a una velocità fino a 4x su mobile. E se proprio non si ha tempo da perdere, c’è la funzione “Salta avanti” che approda anche sul web. Grazie all’intelligenza artificiale e ai feedback degli utenti, YouTube individuerà i momenti salienti di ogni video per arrivare subito al dunque.

L’AI si fa sentire

Ma YouTube non è solo video. Anche la sua anima musicale si sta evolvendo grazie all’intelligenza artificiale. La funzione “Ask Music”, che permette di chiedere all’app di creare stazioni radio personalizzate in base all’umore o all’attività che si sta svolgendo, si espande nel Regno Unito e in Irlanda.

E non dimentichiamo l’AI conversazionale, che YouTube sta testando dal 2023 per permettere agli utenti di fare domande sui video o ottenere suggerimenti. Presto sarà disponibile anche su iOS.