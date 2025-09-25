 YouTube, il pulsante per nascondere i pop-up alla fine dei video
YouTube introduce un pulsante per nascondere i pop-up alla fine dei video, offrendo agli utenti più controllo e meno distrazioni.
Quante volte sarà capitato di guardare un video fino all’ultimo secondo e… puff! Una valanga di suggerimenti e link copre l’inquadratura finale, rovinando il momento. YouTube ha finalmente ascoltato gli utenti e introdotto una funzione che permette di nascondere i pop-up con i consigli alla fine dei video. Basta un tap sul nuovo pulsante “Nascondi” nell’angolo in alto a destra del player, e la schermata finale sparisce.

Su YouTube ora si possono nascondere i pop-up alla fine dei video (finalmente)

Attenzione: il pulsante “Nascondi” agisce solo sul video che si sta guardando, non su tutti quelli della piattaforma. E se si cambia idea, si può sempre toccare “Mostra” per ripristinare i suggerimenti. È una modifica pensata per dare più controllo agli spettatori, ma senza penalizzare i creator.

YouTube ha spiegato che questa novità nasce da un’esigenza reale. Molti utenti vogliono concentrarsi sul contenuto, senza interruzioni visive. Le schermate finali, seppur utili per promuovere altri video o canali, spesso coprono momenti importanti, soprattutto nei video narrativi o artistici. Ora, chi guarda può decidere se lasciarsi guidare dai consigli o godersi il finale senza interferenze.

Via anche il pulsante “Iscriviti” sul watermark

Un’altra piccola ma significativa modifica riguarda il pulsante “Iscriviti” che compariva passando il mouse sul watermark del canale. YouTube lo ha rimosso, spiegando che il pulsante principale è già ben visibile sotto il video. Secondo i dati interni, meno dello 0,05% delle iscrizioni avveniva tramite quel metodo.

La cosa potrebbe mettere in allarme i creator, ma YouTube rassicura, le schermate finali restano disponibili e l’impatto sulle visualizzazioni è trascurabile. Nei test condotti, la possibilità di nasconderle ha ridotto le visualizzazioni da quelle schermate di appena l’1,5%. Un compromesso accettabile per migliorare l’esperienza utente.

Fonte: Tech Crunch

Pubblicato il 25 set 2025

