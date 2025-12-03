YouTube Recap 2025, il riassunto annuale dei video guardati

Spotify ha Wrapped. Apple Music ha Replay. Amazon Music ha Delivered. E ora anche YouTube lancia la sua versione del riassunto annuale, ma per i video. Con Recap trasforma le abitudini di visualizzazione degli utenti in una serie di grafici condivisibili sui social.

YouTube lancia il suo Recap 2025 con le personalità

La funzione è stata lanciata negli Stati Uniti oggi e arriverà a livello globale questa settimana. Offre fino a 12 schede che raccontano le proprie abitudini su YouTube, dai canali più seguiti ai temi preferiti, fino all’evoluzione dei gusti nel corso del tempo.

Ma YouTube non si ferma alle statistiche banali. No, ha deciso di assegnare anche un “tipo di personalità” basato sulle abitudini di visualizzazione. Avventuriero, Spirito creativo, ecc. Categorie che suonano vagamente ispirazionali. Del resto, anche Spotify lo fa. Dare alle persone un’etichetta carina per le loro abitudini da condividere sui social fa sentire parte di una gruppo.

Recap includerà anche statistiche relative alla musica, con artisti preferiti e brani più ascoltati. Ma non sostituirà l’esperienza Recap di YouTube Music, che continuerà a esistere come entità separata dentro l’app YouTube Music. Gli utenti di YouTube Music avranno quindi un Recap YouTube Music separato disponibile all’interno dell’app. Vuol dire che, se si usa sia YouTube che YouTube Music, si potranno confrontare le proprie abitudini di ascolto attraverso due riassunti diversi e chiedersi perché Google non riesce mai a integrare le cose in modo sensato.

Disponibilità

Recap è disponibile sia su mobile che su desktop. Basta selezionare il pulsante dedicato sulla homepage di YouTube o nella scheda “Tu” nel menu utente, non ci si può sbagliare.

Una volta dentro, si potranno scorrere le 12 schede che raccontano la storia del proprio anno su YouTube. I canali seguiti religiosamente, gli interessi coltivati, i buchi neri in cui si è caduti guardando video correlati per tre ore di fila. Tutto documentato, quantificato, presentato in un formato esteticamente gradevole che nasconde il fatto che forse si passa troppo tempo su questa piattaforma…