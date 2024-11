YouTube, regali digitali per sostenere i creator durante le dirette

Sembra proprio un déjà-vu… YouTube ha appena lanciato “jewels” da acquistare per scambiare con regali per i propri creatori preferiti durante le dirette. La funzione, annunciata nel corso dell’evento Made on YouTube di settembre, sarà introdotta negli Stati Uniti nelle prossime settimane per i creatori idonei del Programma partner di YouTube.

Su YouTube arrivano i regali digitali durante le live

Se la cosa risulta familiare, un motivo c’è. TikTok fa praticamente la stessa cosa con le sue “monete“. Su YouTube, invece, i regali che si mandano ai propri beniamini durante le dirette si trasformano in “rubini“, che valgono un centesimo l’uno. Insomma, un po’ come giocare a Minecraft, ma con i soldi veri!

Per i prossimi tre mesi, YouTube regalerà un bonus del 50% sui guadagni ai creator che ne hanno diritto, fino a un massimo di 1.000 dollari in più al mese. Mica bruscolini. Però c’è un piccolo dettaglio: i creator possono ricevere i regali solo durante le dirette verticali su YouTube o tramite software di streaming esterni, mentre gli utenti possono mandare i regali solo usando l’app mobile di YouTube.

Addio agli YouTube Super Sticker

Brutte notizie per chi è affezionato agli YouTube Super Sticker. Una volta che un creator attiva i regali, non potrà più ricevere gli adesivi dai fan. Ma perché YouTube si è buttata sui regali digitali? Probabilmente ha notato quanto siano popolari su TikTok. Lì la gente ci va matta! C’è addirittura chi ha speso l’eredità per fare regali agli streamer, e chi ha rubato 300.000 dollari dalla chiesa per comprare le monete digitali. Roba da non credere!

E non è tutto. YouTube sta anche sperimentando qualcosa di simile al feed video infinito di TikTok, con un nuovo gesto per scorrere i video lunghi, che però sta già creando una certa confusione. Insomma, sembra proprio che il nostro caro YouTube stia cercando di stare al passo con i tempi e di offrire funzionalità che piacciono agli utenti e aiutano i creator a guadagnare qualche soldo in più.