YouTube limiterà le pubblicità fastidiose a metà video

YouTube ha deciso: è ora di mettere un freno alle pubblicità che spezzano il ritmo dei video. Dal 12 maggio 2025, la piattaforma mostrerà meno annunci durante la visione, quelli che fanno venir voglia di chiudere tutto e cambiare aria.

YouTube dice basta alle pubblicità invasive a metà video

Sia chiaro, YouTube non sta eliminando le pubblicità in mezzo ai video, che restano uno strumento essenziale di monetizzazione. L’idea è semplicemente spostarle in punti più naturali, come pause o transizioni, invece che infilarle a casaccio sul più bello di una frase o di una scena cruciale.

Secondo YouTube, ridurre le interruzioni fastidiose aiuterà a trattenere gli spettatori sui video. Un annuncio nel posto sbagliato può far scappare anche il più appassionato dei fan. E meno spettatori significano meno entrate pubblicitarie per tutti.

Per i creatori che usano le inserzioni automatiche, non cambia assolutamente niente. Ma per chi le posiziona manualmente, occhio: questa novità potrebbe scombinare i piani. YouTube introdurrà presto una funzione su YouTube Studio per vedere quali annunci sono considerati fastidiosi e modificarne la posizione.

Il delicato equilibrio tra pubblicità e qualità

Con questa mossa YouTube tenta di trovare un equilibrio tra esperienza degli utenti e necessità pubblicitarie. Un sondaggio di luglio 2024 ha mostrato che i canali con un mix di annunci automatici e manuali hanno visto un aumento del 5% delle entrate pubblicitarie complessive.

YouTube ci tiene a rassicurare i creatori: “Il nostro obiettivo con questa funzione è darvi più informazioni e nuove opzioni. Avete ancora il controllo su se mostrare o meno le pubblicità mid-roll nei vostri video e dove farle apparire“.