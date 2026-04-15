YouTube, stop alle pubblicità nei picchi di coinvolgimento nelle chat

Momento cruciale della live: il creator sta per svelare qualcosa, la chat esplode di messaggi, l’engagement è al picco, e parte la pubblicità… odioso. YouTube finalmente ha deciso di correggere il tiro. Un aggiornamento in arrivo permetterà alla piattaforma di sospendere automaticamente la pubblicità durante i momenti di massimo coinvolgimento nelle dirette, per non spezzare il ritmo.

Niente più pubblicità nei momenti chiave delle live di YouTube

Quando i creator attivano le pubblicità automatiche nelle live, YouTube monitorerà l’attività della chat in tempo reale. Nei momenti in cui l’engagement raggiunge il picco, tanti messaggi, tante reazioni, tanta partecipazione, la piattaforma sospenderà brevemente la riproduzione degli annunci per tutti gli spettatori. L’idea è proteggere il momento, non la monetizzazione.

C’è anche un secondo meccanismo, quando un fan invia una Super Chat, Super Sticker o un regalo, il creator può “ringraziare” attivando una finestra senza pubblicità per chi guarda. È un incentivo che premia il supporto economico con un’esperienza migliore.

Regali anche sulle live orizzontali

YouTube estende la possibilità di inviare regali anche sulle live in formato orizzontale, non solo verticale, direttamente dal telefono. Le Super Chat e gli sticker funzionano ora da mobile, desktop e TV.

I creator avranno anche l’opzione di trasmettere in formato orizzontale e verticale simultaneamente, con una chat condivisa tra i due formati. Negli aggiornamenti futuri arriveranno strumenti di personalizzazione come il cropping verticale nel Live Studio e il supporto per stream key multipli.

Perché è importante

Le dirette live sono il formato dove YouTube compete direttamente con Twitch e TikTok Live. La monetizzazione tramite pubblicità durante le dirette è sempre stato un punto debole, gli spettatori la detestano, i creator la subiscono perché serve ai ricavi. Sospendere le pubblicità nei momenti chiave è un compromesso intelligente.

Per gli spettatori, significa che il momento clou della live non verrà più interrotto da una pubblicità di un detersivo. Per i creator, significa che il pubblico resterà più coinvolto. Per YouTube, significa che la gente continuerà a guardare le live sulla sua piattaforma invece di andare altrove. Insomma, ci guadagnano tutti.