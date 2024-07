YouTube: tool per rimuovere musica con copyright

YouTube ha aggiornato il tool che permette ai creatori di contenuti di rimuovere dai video i brani musicali coperti dal diritto d’autore. Grazie all’intelligenza artificiale è possibile eliminare una canzone senza alterare il resto dell’audio, come le conversazioni. Non sempre però si ottiene il risultato desiderato.

Cancellare una canzone con l’IA

Il tool Erase Song incluso in YouTube Studio era già disponibile in versione beta, ma non era molto efficace. L’azienda di Mountain View ha pubblicato un video (su YouTube, ovviamente) per illustrare il funzionamento della versione aggiornata. I creatori dei contenuti sono “obbligati” ad usarlo se ricevono una segnalazione per violazione del copyright, in quanto viene sospesa la monetizzazione del video.

Il titolare dei diritti d’autore (quasi sempre una casa discografica) invia una rivendicazione tramite Content ID, il sistema di identificazione automatica dei contenuti. In tal caso, lo youtuber può sostituire il brano musicale, tagliare la parte del video con la canzone o disattivare l’audio con Erase Song.

Grazie all’intelligenza artificiale, il tool può identificare e rimuovere il brano protetto dal copyright senza alterare il resto dell’audio, come effetti sonori e dialoghi. Tuttavia, nemmeno la versione aggiornata è efficace al 100%.

In alcuni casi, il brano non viene correttamente identificato, ad esempio perché la qualità è bassa o ci sono altri suoni sovrapposti. Allora l’unica alternativa è silenziare l’intero audio nelle parti del video interessate. Solo così verrà rimossa la rivendicazione tramite Content ID e sarà possibile guadagnare nuovamente con le visualizzazioni.