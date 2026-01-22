YouTube TV, si possono seguire fino a 4 canali su un solo schermo

La televisione è sempre stata un campo di battaglia domestico. Lui vuole vedere la partita, lei vuole seguire il telegiornale, i bambini sono ossessionati dai cartoni, e tutti si contendono il telecomando come se fosse l’ultimo pezzo di pizza.

YouTube TV ha deciso di risolvere questo conflitto ancestrale nel modo più ovvio possibile: dividere lo schermo in quattro e dare a tutti quello che vogliono. Ma fino a oggi si poteva guardare solo ciò che YouTube TV decideva, con combinazioni predefinite.

YouTube TV, ora si può scegliere quali canali guardare insieme su un unico schermo

Neal Mohan, CEO della piattaforma, ha annunciato nella sua lettera annuale che presto il multiview sarà completamente personalizzabile. Si potrà scegliere qualsiasi contenuto e combinarlo come si preferisce, sport, news, intrattenimento, documentari sui pinguini e reality show trash tutti insieme su un unico schermo.

YouTube TV ha lanciato il multiview nel 2023 per le trasmissioni sportive, e non a caso. I fan degli sport vogliono seguire più partite contemporaneamente, tipo quando capitano i playoff e ci sono tre partite decisive che si sovrappongono. Invece di switchare nervosamente tra canali e perdere i momenti chiave, si guardano tutte insieme, potrebbe avere senso.

Poi la funzione si è estesa a news e meteo, che è già più discutibile. Guardare quattro telegiornali contemporaneamente è utile solo se si lavora in una newsroom. Per il resto del mondo, è principalmente un modo per sovraccaricare il cervello di informazioni ridondanti. Ma adesso YouTube TV apre le porte a tutto.

E la famiglia che non litiga più (forse)

L’idea dietro questa personalizzazione totale è attirare le famiglie e i nuclei domestici con preferenze diverse. Invece di litigare per il controllo del televisore, ognuno ottiene un quarto dello schermo. Papà guarda la partita in alto a sinistra, mamma segue il telegiornale in alto a destra, i bambini hanno i cartoni in basso a sinistra, e in basso a destra gira un reality show che nessuno ammette di seguire, ma tutti guardano con la coda dell’occhio.

Sembrerebbe un compromesso perfetto… Anche se significa che nessuno sta davvero guardando quello che vuole guardare, perché ognuno ha solo un quarto dello schermo e metà dell’attenzione va inevitabilmente a spiare cosa stanno guardando gli altri.

Come funziona

Per usare il multiview, basta premere il tasto “giù” sul telecomando, cercare l’icona Multiview o l’opzione “Guarda in Multiview” e selezionarla. Poi scegliere fino ad altri tre canali live da aggiungere allo schermo.

E una volta che il multiview è servito, si può provare a seguire quattro flussi video contemporaneamente senza impazzire. Perché guardare un canale richiede attenzione. Ma guardarne quattro richiede… boh, una capacità cognitiva che la maggior parte degli esseri umani non possiede.

Mohan ha anche annunciato l’arrivo di pacchetti di canali divisi per genere. L’idea è dare maggiore flessibilità agli abbonati, in modo che paghino solo per i contenuti che interessano davvero.