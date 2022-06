YouTube usa lo smartphone come secondo schermo

Google ha annunciato un’importante novità per YouTube. Gli utenti possono sfruttare la sincronizzazione tra le app per TV e dispositivi mobile per una migliore esperienza d’uso. In pratica, lo smartphone o il tablet diventa un secondo schermo, indipendentemente dalla rete WiFi utilizzata. La funzionalità potrebbe essere definita Google Cast alla rovescia.

YouTube su TV e smartphone

L’app YouTube per TV è stata annunciata 12 anni fa. Oltre 700 milioni di ore di contenuti vengono visti ogni giorno sullo schermo della TV. Google ha migliorato l’interfaccia nel tempo, ma non è possibile sfruttare tutte le funzionalità presenti nell’app per dispositivi mobile. La principale limitazione è dovuta all’uso del telecomando. Secondo uno studio recente, oltre l’80% delle persone utilizzano un altro dispositivo mentre guardano la TV. Spesso gli utenti aprono lo stesso video nell’app mobile per mettere like o scrivere commenti.

L’azienda di Mountain View ha quindi deciso di sviluppare una nuova funzionalità che permette di connettere la TV allo smartphone Android o iOS. L’unico requisito è l’accesso con lo stesso account YouTube. È necessario aprire prima l’app sulla TV (quella integrata o disponibile con un Fire TV Stick), poi quella sullo smartphone e cliccare su Connetti quando viene mostrato il prompt sullo schermo.

Il funzionamento è l’opposto del casting. Invece di aprire un video su smartphone e cliccare sull’icona Cast per vederlo sulla TV, l’utente avvia la procedura sulla TV e poi usa lo smartphone come schermo secondario. A questo punto è possibile interagire con il video, mettendo like, scrivendo commenti o supportando l’autore tramite Super Chat. Google ha previsto un aggiornamento dell’interfaccia TV che semplificherà la ricerca e l’acquisto dei prodotti pubblicizzati nei video.

