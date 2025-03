YouTube, video con DRM per bloccare Ad blocker e download

Continua la crociata di YouTube contro tutto ciò che le impedisce di generare entrate. Da diversi anni la piattaforma video sta cercando di vincere la battaglia contro il suo più grande nemico: gli ad blocker.

Ecco perché sta facendo il diavolo a quattro per incoraggiare gli “allergici” alla pubblicità a pagare un abbonamento a YouTube Premium (anche se da pochissimo ha lanciato una versione più economica dell’abbonamento Premium). In pratica, va detto che questo non è molto efficace: estensioni come uBlock Origins funzionano ancora perfettamente da quando sono state formalmente vietate.

YouTube vuole impedire il download dei video con il DRM

Nel frattempo, YouTube sta affrontando un altro modo per evitare gli annunci quando si guardano i video: scaricarli. Esistono molti strumenti e siti web per farlo, e sono quelli che il gigante dello streaming sta prendendo di mira. Lo dimostra la scoperta di un test che mina uno dei più noti, il progetto yt-dlp disponibile su GitHub. In breve, Google ha intenzione di implementare una protezione DRM sui video di YouTube.

Come promemoria, il DRM aggiunge una firma digitale al contenuto (video, audio, gioco, ecc.) e impedisce che venga copiato da una fonte non autorizzata. Al momento, Google sta testando questa tecnologia solo sui video trasmessi da YouTube TV, ma c’è da scommettere che se i test saranno positivi, l’azienda estenderà il sistema ad altre piattaforme e/o servizi. In questo modo, solo chi è autorizzato da Google potrà riprodurre i video, escludendo di fatto gli strumenti di download di terze parti.

La pacchia è finita…

Per estensione, l’arrivo del DRM suonerebbe anche la campana a morto per tutte le applicazioni che offrono una versione modificata di YouTube per, tra le altre cose, bloccare gli annunci pubblicitari per impostazione predefinita. Come nel caso delle estensioni del browser, non è difficile immaginare che gli sviluppatori dei programmi interessati cercheranno di aggirare eventuali barriere future.