Zaino Eastpak Padded Pak'R: varie colorazioni a prezzi ASSURDI!

Siete alla ricerca di uno zaino compatto, robusto e soprattutto economico? Eastpak è un marchio riconosciuto in tutto il mondo pertanto la promozione di Amazon di oggi riguardante il modello Padded Pak’R nelle fantastiche ed estroverse colorazioni Rosa e Rossa è da non lasciarsi scappare. Il prezzo di listino di 55 euro scende fino a 29,61 euro grazie allo sconto del 46%. Interessante che la promozione del 40% sulle colorazioni Brize Filter Grey e Brize Filter Navy che arrivano al prezzo di 33 euro.

Zaino Eastpak Padded Pak’R: modello immortale in tanti colori

Padded Pak’r è lo stile più venduto di Eastpak, costruito in nylon resistente e realizzato per l’uso quotidiano. Questo iconico zaino è dotato di un ampio scomparto principale e una tasca frontale con zip, impreziosita dal classico logo dell’azienda. Gli spallacci regolabili e il retro della borsa sono foderati con un’imbottitura protettiva, garantendo il massimo comfort.

Il corpo è ricavato da un unico pezzo di nylon balistico ad alta densità e tutte le giunture hanno doppie cuciture piatte e nastrate. Il tessuto idrorepellente e il rivestimento interno manterranno il contenuto dello zaino asciutto e protetto. Il design unico degli spallacci sottili non solo li rende comodissimi, ma con il tempo si adattano alla forma delle spalle di chi le indossa, così neanche vi accorgerete di portarlo. Insomma, si tratta di un prodotto di altissima qualità che al prezzo di soli 29,61 euro deve essere assolutamente vostro, ma anche al prezzo di 33 euro visto che le due colorazioni non sono solite finire in promozione. Le consegne sono rapide e gratuite grazie al servizio Amazon Prime.

