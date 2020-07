Lo zaino di HP per portare il laptop in vacanza

A chi proprio non riuscirà a staccare gli occhi dal laptop nemmeno durante le vacanze, per smart working o più semplicemente per svago, consigliamo l’acquisto di uno zaino di qualità che sappia mantenere al sicuro il portatile in ogni situazione: il modello HP Commuter Backpack è oggi proposto al prezzo scontato di 22,99 euro da Mediaworld.

HP Commuter Backpack: impermeabile e resistente

Il rivestimento della base è impermeabile così anche in caso di pioggia o contatto accidentale con un qualsiasi liquido non c’è nulla da temere. Al suo interno c’è spazio a sufficienza per ospitare un notebook fino a 15,6 pollici e altri dispositivi o accessori a partire da tablet, smartphone, unità SSD o hard disk, cavi, alimentatori ecc. È dotato di spallacci imbottiti rivestiti in tessuto air-mesh per il massimo del comfort e di una tasca laterale per le bottiglie.

A questo si aggiungono i dettagli riflettenti per aumentare la visibilità di notte. L’offerta odierna di Mediaworld al prezzo di 22,99 euro prevede il ritiro gratuito in uno dei punti vendita distribuiti in tutta Italia o la consegna a domicilio in pochi giorni con una spesa aggiuntiva di 2,99 euro.