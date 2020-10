Uno zaino impermeabile per fotografi a 14 euro

Tra le offerte lampo di Amazon segnaliamo oggi lo zaino impermeabile e antiurto di Neewer per i fotografi, acquistabile al prezzo di 14,52 euro (invece che 22,99 euro come da listino) solo per qualche ora e fino ad esaurimento delle unità disponibili. Le dimensioni sono 31x14x37 cm ed è dotato di tasche laterali con cinghie e fibbie per il trasporto comodo di treppiede e altri accessori.

Lo zaino di Neewer per fotografi: così è regalato

È possibile configurare lo spazio interno a seconda delle specifiche necessità, posizionando i divisori imbottiti come meglio si crede, adattandoli alla fotocamera (sia essa una reflex, mirrorless o compatta), alle ottiche, ai flash, ai filtri e a tutto ciò che serve durante una sessione di scatto, inclusi batterie, caricabatterie, cavi ecc.

Il marchio Neewer offre la garanzia di un anno sull’acquisto così con un servizio clienti a cui rivolgersi in caso di dubbi o necessità. Al prezzo di 14,52 euro uno zaino di questo tipo, realizzato all’esterno in poliestere e nylon per resistere al contatto con l’acqua, è praticamente regalato.