Zaino per PC Moleskine impermeabile al 35% di sconto

Va in sconto lo zaino per PC Moleskine, oggi è in offerta su Amazon a 51,26€ con un risparmio del 35% rispetto al prezzo solito. Si tratta di una borsa per pc elegante e compatta.

Il marchio Moleskine è da sempre garanzia di qualità, diventato celebre per la produzione di agende, quaderni, borse e valigie, mantenendo un design sempre elegante e minimale. Lo zaino per PC in offerta oggi è ideale per laptop fino ai 15 pollici. Oltre al vano principale dove riporre il portatile, sono presenti anche una serie di tasche interne ed esterne, per trasportare accessori, agende e piccoli oggetti.

La particolare eco-pelle del rivestimento esterno risulta idrorepellente e particolarmente resistente, tiene al sicuro i componenti elettronici anche sotto la pioggia.

Lo zaino per PC di Moleskine va in offerta su Amazon a 51,26€, il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

