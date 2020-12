Zaino porta PC e tablet Samsonite: elegante, pratico e in offerta

Non è facile scegliere uno zaino adatto a trasportare il proprio computer portatile. Soprattutto se siamo in cerca di un prodotto di marca e che abbia delle caratteristiche Amazon ci viene in aiuto con uno sconto su uno degli zaini da viaggio con tanto di porta PC tra i migliori in commercio.

Zaino Samsonite GuardIT 2.0: caratteristiche principali

Stiamo parlando del Samsonite GuardIT 2.0 che reinventa la funzionalità di base della mobilità personale con un design completamente nuovo, combinando la praticità di una borsa per laptop con un look ancora più elegante e professionale. Progettato per migliorare la vostra organizzazione aziendale o privata, GuardIt 2.0 è realizzato con un interessante e durevole mix di 2 diversi poliesteri, per un utilizzo di lunga durata.

Internamente è presente una grande organizzazione degli spazi con tasche dedicate esclusivamente ai portapenne, al telefono e tasche aggiuntive per riporre cavi e altri effetti personali. Presente anche una comoda tasca di servizio con morbida fodera per occhiali da sole, biglietti e altri piccoli oggetti essenziali. Il bilanciamento del peso permette anche di trasportare lo zaino per tanto tempo senza particolare affaticamento alla schiena.

Oggi su Amazon sono presenti tre offerte che riguardano tre differenti dimensioni dello zaino: