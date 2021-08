Lo Zambia è andato offline durante le elezioni presidenziali

I report che giungono dallo Zambia fanno riferimento all'impossibilità di utilizzare applicazioni come WhatsApp e Messenger, nonché di accedere a social come Twitter, Facebook e Instagram, nei giorni delle elezioni presidenziali. Lo confermano le organizzazioni Access Now e NetBlocks.

Presidenziali senza Internet per lo Zambia

Le restrizioni coinvolgerebbero direttamente i provider, con blocchi alle risorse imposti al fine di impedire o quantomeno ostacolare la comunicazione e la condivisione delle informazioni durante la chiamata alle urne. Una testata della capitale Lusaka afferma che l'autorità locale Ministry of Information and Broadcast Services ha minacciato di spegnere in toto l'accesso a Internet, ufficialmente per limitare la circolazione di informazioni fuorvianti.

⚠️ Update: Real-time network data confirm that social media and messaging platforms including Twitter, Facebook, Instagram and Messenger are now restricted in #Zambia on election day in addition to the earlier WhatsApp restriction #ZambiaDecides2021 📰 https://t.co/pTzmnesKzP pic.twitter.com/Nw58eCTfu8 — NetBlocks (@netblocks) August 12, 2021

Una tornata elettorale già interessata da proteste e violenze. Stando a quanto riportato da Reuters si è reso necessario l'intervento dell'esercito. In corsa per l'incarico il presidente Edgar Lungu al termine del suo mandato e il leader dell'opposizione Hakainde Hichilema. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, dalle piattaforme coinvolte (Facebook e Twitter) non sono giunti commenti alla vicenda.