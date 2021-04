ZERO, acceleratore per startup Cleantech di ENI e CDP

Cassa Deposito Prestiti e il gruppo ENI lanciano un nuovo acceleratore di startup incentrato espressamente sul tema Cleantech. Il suo nome sarà “ZERO” e sarà uno degli acceleratori ad alta specializzazione con cui CDP Venture Capital Sgr intende focalizzare gli investimenti per calamitarli attorno ai migliori talenti italiani in vari comparti ritenuti maggiormente promettenti.

Da ZERO a startup

ZERO avrà sede a Roma, presso l’area di coworking della Scuola d’Impresa Joule:

Con una dotazione iniziale di 4,6 milioni di euro, a cui seguiranno ulteriori 1,8 milioni di euro sottoscritti per i successivi follow-on post-accelerazione, l’iniziativa nell’ambito Cleantech ha l’obiettivo di supportare in 3 anni la crescita di 30 startup e PMI innovative italiane e le realtà internazionali che desiderano sviluppare il proprio business aprendo una sede operativa in Italia. Secondo criteri legati al potenziale di crescita e alla capacità di affrontare le sfide tecnologiche del settore, l’Acceleratore ZERO selezionerà le migliori startup e PMI innovative che sviluppano progetti e soluzioni tecnologiche finalizzate a minimizzare l’impatto carbonico, agevolare la riduzione delle emissioni, ottimizzare il ciclo dei rifiuti, velocizzare i processi di transizione energetica e favorire l’economia circolare.

Tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale, ove dal 14 aprile prossimo avrà inizio la call per la selezione delle startup e PMI potenzialmente interessate al percorso. Il programma di accelerazione sarà gestito dalla holding LVenture Group e dal consorzio Elis: tra i partner tecnici figurano Acea, Maire Tecnimont e Microsoft.