Zero canone e 4% annuo lordo: apri subito SelfyConto

Vuoi un buon motivo per aprire il conto corrente di SelfyConto? Qui è dove te ne forniamo almeno due: zero canone di mantenimento (azzerabile per tutti, come spiegheremo a breve) e un rendimento del 4% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi per far fruttare i tuoi risparmi, senza alcun rischio. Aggiungiamoci anche i bonifici gratuiti (compresi quelli istantanei) e siamo arrivati a tre.

Perché conviene aprire SelfyConto di Banca Mediolanum

Per quanto riguarda lo zero canone di tenuta, è disponibile senza limiti di tempo fino al compimento dei 30 anni di età e, per tutti, durante il primo anno. Come anticipato, è comunque azzerabile fino al 31 dicembre 2027 con l’accredito dello stipendio oppure effettuando spese per almeno 500 euro su base mensile. C’è poi la carta di debito che non prevede alcun costo per l’intero primo anno. Scopri di più sulla pagina dedicata.

In merito al rendimento del 4% annuo lordo, le condizioni proposte ti permettono di svincolare quando vuoi le somme senza perdere gli interessi maturati, non dovendo dunque obbligatoriamente attendere la scadenza. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che ti aspettano con SelfyConto di Banca Mediolanum. Puoi aprirlo in autonomia, in modo facile e veloce, anche con SPID: segui le istruzioni che trovi sul aprire il conto corrente e, se ne hai bisogno, chiedi l’aiuto di un consulente.

Quelli che ti abbiamo elencato qui sono alcuni dei principali benefit riservati ai clienti. A questi si aggiungono i prelievi ATM in area euro senza spese, l’invio e la ricezione immediata del denaro con l’app su smartphone e le principali operazioni bancarie gratuite. Ti consigliamo di collegarti al sito ufficiale per scoprire tutte le altre caratteristiche incluse e per capire se sono adatte a soddisfare le tue esigenze.