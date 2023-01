Zero commissioni fino a 10€ con il POS Nexi

Hai un’attività commerciale e ti scoccia permettere ai tuoi clienti di pagare con carta piccoli importi? Oggi questo problema, per molti esercenti, è già un lontano ricordo. Infatti, chi vuole rendere davvero smart la sua impresa si è già affidato alle soluzioni POS Nexi.

Fondamentalmente, il vero vantaggio è che avrai zero commissioni grazie alla promo micropagamenti. In altre parole, azzeri tutte le commissioni sulle transazioni per importi fino a 10 euro. Inoltre, potrai accettare tutte le carte, senza distinzioni, incluso PAGOBANCOMAT anche in modalità Contactless.

Potrai addirittura accedere al Bonus Fiscale sull’importo delle commissioni grazie alle soluzioni POS Nexi. Un ottimo vantaggio da tenere presente per la tua attività e i tuoi guadagni. Come recita un antico proverbio: “Il risparmio è la prima forma di guadagno”.

POS Nexi: accredito in 1 giorno e offerta a Canone Zero

Con POS Nexi l’accredito dei pagamenti che i tuoi clienti effettuano con carta sarà disponibile direttamente sul tuo conto corrente entro il giorno lavorativo successivo. Inoltre, puoi scegliere tra due offerte a Canone Zero molto interessanti.

Con SmartPOS Mini hai un POS smart da portare sempre con te a soli 129 euro, invece di 179 euro, una tantum. Il canone è azzerato e hai una commissione unica dell’1,89% per PAGOBANCOMAT e carte europee. Connessione WiFi e 4G con SIM integrata e traffico incluso.

Con Mobile POS hai uno strumento piccolo e leggero per incassare ovunque, anche in mobilità. Si collega allo smartphone e l’attivazione ti costa solo 15 euro, invece di 29 euro, una tantum. Anche in questo caso hai una commissione unica dell’1,89% per PAGOBANCOMAT e carte europee.

Inclusa nella commissione hai anche il programma Protection Plus. Puoi collegare il POS via Bluetooth allo smartphone ed è subito pronto a incassare. Grazie all’app Nexi Mobile POS lo associ a più smartphone differenti permettendone così l’utilizzo anche ai tuoi collaboratori.

Tutte e due le soluzioni sono dedicate ai titolari di Partita IVA o Codice Fiscale. Ottieni subito POS Nexi scegliendo la soluzione che fa al caso tuo. Accedi alla promozione che azzera le commissioni su tutte le transizioni fino a 10 euro.

