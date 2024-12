Zero commissioni per i bonifici internazionali in area SEPA

Sei un professionista che regolarmente effettua bonifici non solo in Italia e vuole ridurre l’impatto delle commissioni bancarie? Le soluzioni ci sono e SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle più valide e interessanti anche per l’assenza delle commissioni su tutti i bonifici in aera SEPA, compresi quelli istantanei. Inoltre se apri ora SelfyConto e ricevi 100€ di buoni regalo Amazon.

Tutti i modi con cui avere i bonifici gratis con SelfyConto

L’area SEPA è quella che comprende i 27 Stati dell’Unione Europea, i Paesi membri dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), ma anche Andorra, San Marino, Città del Vaticano e altri Paesi d’oltremare. È un insieme di Paesi molto ampio con il quale, soprattutto in ambito professionale, si può avere l’esigenza di effettuare pagamenti regolari (stipendi, acquisto di forniture di materiali, servizi, eccetera). Dover per ogni operazione sostenere il costo della commissione può avere un peso importante sulla gestione finanziaria della propria attività.

SelfyConto, il conto corrente di Banca Mediolanum, prevede i bonifici SEPA completamente gratuiti sia ordinari che istantanei. L’offerta è riservata agli under 30 e per tutto il primo anno di utilizzo del conto. È poi possibile estenderla fino al 31 dicembre 2027 accreditando sul conto lo stipendio o prevedendo una spesa mensile di almeno 500€. In questo modo ad azzerarsi non sono solamente le commissioni sui bonifici nazionali e internazionali, sia ordinari che istantanei, ma anche il costo del canone di tenuta del conto.

Con SelfyConto si ha accesso a un conto corrente pratico, economico e versatile anche grazie alle diverse carte (carta di credito, carta di debito e carta prepagata) che è possibile associare al conto. Inoltre grazie all’app mobile APPosta è possibile accedere in ogni momento al proprio conto corrente, effettuare tutti i pagamenti e le operazioni bancarie e, ancora, richiedere un prestito personale in tempo reale e accedere alla piattaforma di trading online con la quale far crescere i propri investimenti.