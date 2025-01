Zero costi di roaming in vacanza: con questa eSIM è possibile

Per le vacanze all’estero, in particolare al di fuori dei confini dell’UE, è possibile azzerare i costi di roaming e restare connessi in modo semplice. Utilizzando una eSIM di Saily, operatore di riferimento per il settore delle SIM internazionali, è possibile assicurarsi un piano tariffario vantaggio e avere un buon numero di Giga da utilizzare durante le vacanze. Per scoprire le offerte disponibili basta visitare il sito di Saily. Basteranno poi pochi secondi per completare l’attivazione online.

Zero costi di roaming in vacanza con le eSIM di Saily

Assicurarsi una eSIM di Saily è molto semplice. La prima cosa da fare è raggiungere il sito di Saily e poi, dalla barra di ricerca, indicare il Paese che sarà la meta del proprio viaggio e per cui si ha bisogno di una SIM dati per restare connessi. In pochi istanti, sarà possibile consultare le offerte disponibili, andando a scegliere il piano giusto considerando i Giga proposti, il costo e la durata del piano tariffario (ci sono offerte settimanali e offerte mensili).

Scelto il piano, sarà sufficiente acquistare la eSIM che andrà poi installata nel proprio smartphone. Naturalmente, è necessario avere uno smartphone compatibile. In ogni caso, Saily garantisce un rimborso integrale se l’utente acquista una SIM virtuale ma non riesce ad attivarla, ad esempio a causa di un dispositivo che non supporta questa tecnologia.

Completati tutti i passaggi, l’utente potrà attivare il piano eSIM prima di partire, in modo da poter ottener restare connessi una volta raggiunta la meta estera del proprio viaggio. Per tutti i dettagli in merito al servizio e per scoprire le offerte disponibili è sufficiente seguire il link qui di sotto.