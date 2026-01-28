 Zero costi ricorrenti e fino a 5 TB con il cloud a vita di Internxt (-87%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Zero costi ricorrenti e fino a 5 TB con il cloud a vita di Internxt (-87%)

Con il cloud storage a vita si eliminano i costi ricorrenti degli abbonamenti e si ottiene un risparmio enorme: ecco le promo Internxt.
Zero costi ricorrenti e fino a 5 TB con il cloud a vita di Internxt (-87%)
Informatica Cloud & Hosting
Con il cloud storage a vita si eliminano i costi ricorrenti degli abbonamenti e si ottiene un risparmio enorme: ecco le promo Internxt.

È il momento giusto per scegliere il cloud storage a vita, eliminando i costi degli abbonamenti per acquistare uno spazio cloud dove salvare in sicurezza tutti i propri file. Si tratta di una soluzione che, nel lungo periodo, offre un risparmio enorme.

Per accedere a un servizio di cloud storage “lifetime” è possibile puntare su Internxt, vero e proprio punto di riferimento del settore con il suo cloud sicuro con la protezione della crittografia. 

I piani per il cloud a vita con Internxt sono ora disponibili con uno sconto dell’87% che abbatte la spesa e massimizza i risparmi. Per scoprire tutte le offerte è sufficiente accedere al sito ufficiale di Internxt, tramite il box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte Internxt

Le offerte Internxt per il cloud a vita

Con Internxt è possibile accedere a tre diverse opzioni per il cloud storage a vita. Il primo piano su cui puntare è quello da 1 TB che può rappresentare la giusta porta d’accesso a questo tipo di servizio. Il costo scontato è di 247 euro.

Per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione, invece, c’è il piano da 3 TB che viene ora proposto al prezzo di 377 euro. Da segnalare anche la possibilità di puntare sul piano da 5 TB che permette di incrementare ulteriormente lo spazio disponibile. Il costo è di 507 euro.

Tutti i piani proposti da Internxt sono disponibili con garanzia di rimborso di 30 giorni e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Scegliendo il cloud a vita di Internxt non ci sono costi ricorrenti: di conseguenza, oltre al costo d’acquisto, non bisognerà effettuare alcun pagamento per poter accedere allo spazio di archiviazione in cloud che resterà sempre a disposizione dell’utente.

Accedi qui alle offerte Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11 consente di proseguire le attività dal telefono al PC

Windows 11 consente di proseguire le attività dal telefono al PC
Chrome all'avvio di Windows? Potrebbe rallentare il PC

Chrome all'avvio di Windows? Potrebbe rallentare il PC
Aluminium OS ci farà dire addio a ChromeOS (video)

Aluminium OS ci farà dire addio a ChromeOS (video)
Google Play e Apple store pieni di app che spogliano le donne

Google Play e Apple store pieni di app che spogliano le donne
Windows 11 consente di proseguire le attività dal telefono al PC

Windows 11 consente di proseguire le attività dal telefono al PC
Chrome all'avvio di Windows? Potrebbe rallentare il PC

Chrome all'avvio di Windows? Potrebbe rallentare il PC
Aluminium OS ci farà dire addio a ChromeOS (video)

Aluminium OS ci farà dire addio a ChromeOS (video)
Google Play e Apple store pieni di app che spogliano le donne

Google Play e Apple store pieni di app che spogliano le donne
Davide Raia
Pubblicato il
28 gen 2026
Link copiato negli appunti