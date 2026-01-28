Zero costi ricorrenti e fino a 5 TB con il cloud a vita di Internxt (-87%)

È il momento giusto per scegliere il cloud storage a vita, eliminando i costi degli abbonamenti per acquistare uno spazio cloud dove salvare in sicurezza tutti i propri file. Si tratta di una soluzione che, nel lungo periodo, offre un risparmio enorme.

Per accedere a un servizio di cloud storage “lifetime” è possibile puntare su Internxt, vero e proprio punto di riferimento del settore con il suo cloud sicuro con la protezione della crittografia.

I piani per il cloud a vita con Internxt sono ora disponibili con uno sconto dell’87% che abbatte la spesa e massimizza i risparmi. Per scoprire tutte le offerte è sufficiente accedere al sito ufficiale di Internxt, tramite il box qui di sotto.

Le offerte Internxt per il cloud a vita

Con Internxt è possibile accedere a tre diverse opzioni per il cloud storage a vita. Il primo piano su cui puntare è quello da 1 TB che può rappresentare la giusta porta d’accesso a questo tipo di servizio. Il costo scontato è di 247 euro.

Per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione, invece, c’è il piano da 3 TB che viene ora proposto al prezzo di 377 euro. Da segnalare anche la possibilità di puntare sul piano da 5 TB che permette di incrementare ulteriormente lo spazio disponibile. Il costo è di 507 euro.

Tutti i piani proposti da Internxt sono disponibili con garanzia di rimborso di 30 giorni e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Scegliendo il cloud a vita di Internxt non ci sono costi ricorrenti: di conseguenza, oltre al costo d’acquisto, non bisognerà effettuare alcun pagamento per poter accedere allo spazio di archiviazione in cloud che resterà sempre a disposizione dell’utente.