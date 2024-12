Zero spese per pagamenti con Garmin Pay e Fitbit Pay su SelfyConto

Garmin Pay e Fitbit Pay sono i due metodi di pagamento veloci e sicuri degli smartwatch Garmin e Fitbit, che consentono di pagare con il proprio dispositivo indossabile. Gli smarwatch Garmin e Fitbit sono molto popolari in particolare tra gli sportivi, alla luce delle loro funzionalità votate all’allenamento e allo sport. C’è però un problema: sono ancora poche le banche che supportono i loro sistemi di pagamento.

Se si ha uno sportwatch di Garmin o un indossabile del marchio Fitbit, per poter usare rispettivamente Garmin Pay e Fitbit Pay è necessario disporre di un conto online che supporti i due metodi di pagamento citati qui sopra. A questo proposito, uno dei migliori è SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum che offre l’utilizzo di Garmin Pay e Fitbit Pay a zero spese.

Come abilitare i pagamenti con Garmin Pay e Fitbit Pay su SelfyConto

Per pagare con Garmin Pay e Fitbit Pay tramite il conto online SelfyConto, è sufficiente abbinare la propria carta di debito Mediolanum Card con l’app Garmin Connect e Fitbit Pay. La procedura di abbinamento è semplice e intuitiva, alla porta di tutti. Se non si è ancora provveduto a farlo, per procedere con l’attivazione di entrambi i sistemi di pagamento basta scaricare le app Garmin Connect e Fitbit Pay tramite Google Play Store (smartphone Android) e App Store (iPhone), per poi seguire la procedura guidata.

Nel caso specifico dei dispositivi Fitbit, ricordiamo che a partire dal 13 gennaio 2025 l’applicazione Fitbi Pay non sarà più disponibile. Per continuare a effettuare pagamenti contactless usando il proprio smartwatch si dovrà quindi configurare Google Wallet nell’app Fitbit, assicurandosi di avere a disposizione l’ultima versione aggiornata. Anche Google Wallet è disponibile tra le app predefinite degli smartphone Android, non è invece scaricabile su App Store.

SelfyConto: canone del conto e della carta di credito a zero per il primo anno

Oltre ai pagamenti con Garmin Pay e Fitbit Pay a costo zero, SelfyConto propone sempre a zero il canone sia del conto che della carta di credito per il primo anno. Riguardo al primo, il canone è gratuito anche fino ai 30 anni per gli under 30. Dopo il primo anno gratuito, il canone del conto passa a 3,75 euro al mese, quello della carta di credito invece a 20 euro l’anno.

Sono gratuite anche le principali operazioni bancarie, tra cui i pagamenti di F24, F23, MAV e RAV più le ricariche telefoniche. Inoltre, sono a costo zero i bonifici SEPA ordinari e istantanei per il primo anno.

A proposito dei bonifici, in via promozionale è possibile estendere il periodo gratuito fino al 31 dicembre 2027. Per ottenere i bonifici istantanei gratuiti per tre anni occorre accreditare lo stipendio sul conto online oppure spendere almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto. Lo stesso beneficio si ottiene poi per il canone del conto.

Per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi alla pagina di apertura del conto. Tutto quello di cui si ha bisogno sono un documento di identità e il codice fiscale, più il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. L’identificazione, infine, avviene tramite SPID, bonifico o webcam.