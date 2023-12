Zoom è ora disponibile anche su Apple TV

Dopo aver introdotto le note collaborative a settembre scorso, Zoom ha finalmente reso disponibile la sua app ufficiale per Apple TV 4K, in maniera tale da permettere gli utenti di gestire i meeting da remoto mediante il televisore e con iPhone e iPad. Si tratta di una novità molto attesa e molto interessante, la quale di certo farà estremamente comodo a tutti coloro che necessitano di usufruire della famosa piattaforma di comunicazione in maniera sovente.

Zoom: ecco l’app ufficiale per Apple TV 4K

Ricordiamo che quando Apple ha introdotto tvOS 17 a giugno scorso, ha fatto sapere che le chiamate FaceTime sarebbero arrivate sul suo set-top box, con le app Zoom e Webex che sarebbero per l’appunto state aggiornate con l’implementazione di funzioni simili nel giro di qualche mese. Adesso, dunque, è giunto il momento di Zoom per Apple TV.

Andando più in dettaglio, con l’app per Apple TV, gli utenti Zoom possono avviare o partecipare a riunioni complete di video e audio, visualizzare la chat relativa e invitare amici e colleghi alle conversazioni. L’app presenta altresì l’integrazione del calendario e gli utenti possono pure essere assegnati a una stanza per sottogruppi di lavoro.

Per potersene servire, l’app richiede una Apple TV 4K di seconda generazione o successiva e deve sfruttare la funzione Continuity Camera di iPhone e iPad.

Il rilascio dell’app per tvOS è in fase di rollout e sarà disponibile per tutti gli utenti nei prossimi giorni. Il download avviene dall’App Store direttamente su Apple TV ed è totalmente gratuito.