Zoom Events, la piattaforma per gli eventi che evolve OnZoom

Anche per il mondo degli eventi il ritorno alla normalità sarà graduale, ma alcune delle novità introdotte da oltre un anno di smart working forzato sono destinate a rimanere. Lo sa bene Zoom, che oggi annuncia una nuova soluzione dedicata proprio a questo: si chiama Zoom Events e farà il suo debutto ufficiale entro l'estate.

A chi si rivolge? Stando a quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale, alle piccole imprese così come alle aziende più grandi, ma anche ai singoli imprenditori, agli insegnanti e più in generale a tutti coloro che desiderano proporre un'esperienza online.

Queste le principali funzionalità offerte finora rese note:

Zoom Events is coming soon! 🎥 🎉 An all-in-one platform that gives you the tools to create engaging virtual experiences that attendees will love. Be the first to hear when it's available! https://t.co/rr23wS0ZQm pic.twitter.com/EN9SeEL9xI

— Zoom (@Zoom) May 19, 2021