Zoom Immersive View disponibile per tutti

La nuova funzionalità di Zoom era stata annunciata lo scorso anno durante l’evento Zoomtopia 2020 con il nome Immersive Scenes. Ora l’azienda californiana ha comunicato che Immersive View è disponibile per tutti (utenti free e abbonati), consentendo di scegliere uno sfondo per inserire i partecipanti all’interno di uno spazio virtuale, come avviene con il Together Mode di Microsoft Teams.

Zoom mette gli utenti nell’ambiente virtuale

Zoom è uno dei servizi per i meeting più utilizzati in assoluto durante la pandemia COVID-19 che ha costretto milioni di persone ad adottare lo smart working. Per rendere più “immersiva” l’esperienza è possibile scegliere una visualizzazione diversa da quelle standard (Speaker e Gallery View). Dopo aver attivato la funzionalità, l’organizzatore (host) della riunione può posizionare manualmente le immagini dei partecipanti all’interno della scena virtuale oppure sfruttare il posizionamento automatico.

È comunque possibile spostare i partecipanti all’interno della scena e ridimensionare le loro immagini. In qualsiasi momento si può ritornare alle visualizzazioni classiche. Il numero massimo di partecipanti è 25, ma Zoom suggerisce di scegliere la scena virtuale più adatta alle dimensioni del meeting. Ci sono alcuni sfondi predefiniti, come sala riunioni, auditorium o classe scolastica. Se il numero è superiore a 25, i partecipanti in eccesso sono mostrati come miniature nella parte superiore.

Immersive View non è disponibile nelle Breakout Rooms e non supporta la registrazione delle riunioni. La funzionalità richiede almeno Zoom 5.6.3 per Windows e macOS o la versione web del servizio. Se è installata una precedente versione, gli utenti vedranno il meeting con Speaker o Gallery View e uno sfondo nero.