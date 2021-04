Giusto in tempo per il via alle spedizioni delle unità prenotate, debutta un aggiornamento per il nuovo Echo Show 10 che integra il supporto alle videochiamate e alle riunioni su Zoom. A segnalarlo per prima è stata nel fine settimana la redazione del sito SlashGear.

Echi Show 10: c’è il supporto per Zoom

Garantita dunque la possibilità di interagire con l’assistente virtuale Alexa al fine di unirsi a un meeting in agenda o di programmarne uno, a patto di aver collegato il calendario o l’account Zoom. Arriva anche il supporto per Chime, piattaforma lanciata nel 2017 da Amazon per la comunicazione da remoto.

La particolarità dello smart display, l’ultimo arrivato nella gamma di dispositivi Echo, è rappresentata dalla base in grado di ruotare così da risultare sempre rivolta verso l’utente, anche quando si muove all’interno della stanza o dell’ufficio.

Gli interessati lo trovano disponibile in pre-ordine al prezzo di 249,99 euro, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Bianco Ghiaccio e Antracite. In entrambi i casi l’ampio display da 10,1 pollici (risoluzione 1280×800 pixel) può essere impiegato anche per l’accesso ai contenuti multimediali in streaming su diverse piattaforme (Prime Video, Netflix, Spotify, Deezer e così via), per il controllo dei dispositivi connessi nella smart home grazie al supporto ZigBee o più semplicemente come cornice digitale su cui visualizzare foto e ricordi.

Nell’angolo superiore destro c’è un pulsante fisico da attivare per coprire la fotocamera frontale da 13 megapixel e disattivare i microfoni, così da assicurare un livello di tutela aggiuntivo per la privacy.