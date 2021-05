Zoom su iPad ha un potere speciale di troppo: accordo segreto con Apple?

La mela morsicata avrebbe concesso al team al lavoro su Zoom l’accesso a una componente software di iPad che consente l’utilizzo della fotocamera anche quando si fa ricorso alla modalità Split View per il multitasking. Una caratteristica non disponibile nelle API ufficiali messe a disposizioni da Apple. A renderlo noto è stato nei giorni scorsi lo sviluppatore Jeremy Provost.

Un accorgimento particolarmente utile poiché consente, ad esempio, di scrivere o consultare gli appunti, i documenti e le risorse online mentre si è impegnati in una videochiamata, senza interrompere la trasmissione del flusso audio-video catturato. L’autore della scoperta ha provato a mettersi in contatto con Zoom per saperne di più, senza però ricevere alcuna risposta.

iPad app devs, want to enable the camera while in Split View? Hopefully you have some connections with developer relations. Found the private entitlement granted to Zoom. Now to see if Apple grants it to us. All the details here: https://t.co/Kl638l6DOH

