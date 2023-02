Zoom licenzierà il 15% della sua forza lavoro

Dopo gli annunci relativi ai licenziamenti dati da Amazon, Microsoft, Meta e da altri colossi in ambito tech, anche Zoom si è aggiunge alla purtroppo folta schiera, comunicando tagli significativi: licenzierà 1.300 persone circa, ovvero il 15% della forza lavoro totale.

Zoom: licenziamenti per 1.300 dipendenti

L’annuncio è stato dato nelle scorse ore ed è stato pubblicato dall’amministratore delegato Eric Yuan sul blog ufficiale dell’azienda. Stando a quanto comunicato, si tratta di un’operazione frutto del periodo di forte incertezza economica in corso e che in buona parte è collegato alla pandemia da Covid-19 che sino a pochissimo tempo addietro non ha dato tregua.

C’entra anche il conflitto tra Russia e Ucraina che ormai protrae da un anno. Non mancano, poi, degli errori commessi nella dirigenza, più precisamente pare non sia stato preso il giusto tempo per valutare se il ritmo di crescita adottato nel periodo di riferimento era effettivamente sostenibile oppure no.

I contatti con i diretti interessati sono già iniziati. Negli USA, i pacchetti di buonuscita prevedono fino a 16 settimane di stipendio e assicurazione sanitaria, il pagamento dei bonus generati per il 2023 fiscale, il supporto per la ricerca di nuovi posti di lavoro e altro ancora. Per quel che concerne i dipendenti di altri paesi, invece, valgono le condizioni dipendenti dalle leggi locali.

In qualità di amministratore delegato, Yuan ha altresì affermato di volersi assumere la responsabilità della situazione, pertanto rinuncerà al 98% del suo stipendio e a tutti i bonus aziendali per l’intero anno fiscale. I membri della leadership, poi, si ridurranno lo stipendio del 20% e rinunceranno a loro volta ai bonus aziendali previsti per l’anno.