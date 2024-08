Zoom può ospitare fino a 1 milione di utenti live

Zoom ha appena svelato un traguardo straordinario: le chiamate via webinar possono ora supportare fino a un milione di partecipanti simultanei. L’annuncio, arriva sulla scia dell’utilizzo della piattaforma di videoconferenza da parte di diversi gruppi politici per raccogliere fondi per la campagna elettorale della vicepresidente Kamala Harris, con chiamate che spesso hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di persone.

Questa mossa strategica potrebbe rappresentare una nuova e redditizia fonte di entrate per Zoom, soprattutto dopo il rapido declino delle sue azioni, passate da un picco di 560 dollari per azione a circa 60 dollari per azione.

Una gamma di opzioni per eventi su larga scala

Zoom offre ora una varietà di livelli per ospitare eventi di grandi dimensioni, consentendo ai clienti di scegliere tra webinar con capacità massima di 10.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 e, naturalmente, il nuovo limite di 1 milione di partecipanti. Questi pacchetti di webinar monouso sono accompagnati dal supporto del team Event Services di Zoom, garantendo un’esperienza professionale e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom, ha sottolineato l’importanza di questa novità: “Ora gli organizzatori di eventi hanno la flessibilità e il potere di ospitare esperienze veramente interattive su una scala senza precedenti e la possibilità di acquistare webinar monouso di grandi dimensioni“.

Oltre la politica: un futuro di eventi virtuali su larga scala

Sebbene recentemente utilizzato per la raccolta di fondi politici, Zoom prevede un futuro in cui questi eventi virtuali su larga scala diventeranno comuni in tutti i settori aziendali, dell’intrattenimento e pubblici. Le celebrità e gli artisti, ad esempio, potranno sfruttare queste funzionalità di webinar per organizzare incontri con i fan e altri tipi di eventi virtuali, aprendo nuove opportunità di coinvolgimento e interazione.

Eventi virtuali e costi da capogiro

Ospitare un evento virtuale di tale portata, tuttavia, non è un’impresa economica. Prenotare un webinar per un milione di persone ha un costo considerevole di 100.000 dollari. Nonostante il prezzo elevato, si tratta comunque di un buon affare se paragonato al costo di un webinar per 10.000 persone, che si aggira intorno ai 9.000 dollari, ovvero quasi un dollaro a persona.

Prima di questa modifica, Zoom offriva un supporto ufficiale solo per un massimo di 100.000 partecipanti. Tuttavia, l’azienda ha recentemente cambiato rotta per poter accogliere gli eventi di raccolta fondi politici che hanno spinto oltre i limiti precedenti.