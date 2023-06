Zoom: riassunto dei meeting e chat con IA

A fine marzo erano state annunciate le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. L’azienda californiana ha ora comunicato la disponibilità di due novità per Zoom IQ, ovvero i riassunti dei meeting e la scrittura dei messaggi nella chat. L’accesso è tuttavia limitato ad alcuni piani e solo per un periodo di prova gratuita.

Zoom IQ diventa più intelligente

Zoom IQ è l’assistente digitale dell’azienda di San Jose. Alle funzionalità esistenti, tra cui la creazione di highlights e capitoli dei meeting, sono state aggiunte Meeting Summary e Team Chat Compose. La prima consente di creare un riassunto scritto delle riunioni, sfruttando il modello IA sviluppato in-house, che può essere condiviso via email o Team Chat. In pratica, chi non ha partecipato al meeting può conoscere gli argomenti trattati senza vedere l’intera registrazione.

La seconda novità permette agli utenti di scrivere la bozza di un messaggio basata sul contesto della discussione. Stavolta viene utilizzato il modello IA di OpenAI (non è chiaro se GPT-3.5 o GPT-4). È possibile cambiare il tono e la lunghezza.

La prova gratuita delle due funzionali deve essere attivata nella console di amministrazione. Zoom chiarisce che i dati degli utenti (input, messaggi e contenuti generati) possono essere raccolti, elaborati e usati per migliorare il servizio e addestrare i modelli IA di Zoom IQ.

Meeting Summary e Team Chat Compose sono disponibili in inglese solo per gli abbonati Zoom One (Enterprise Plus, Enterprise, Business Plus, Business, Pro) e alcuni piani precedenti (Enterprise Named Host, Enterprise Active Host, Zoom Meetings Enterprise, Zoom Meetings Business, Zoom Meetings Pro).

Nelle prossime settimane verranno aggiunte nuove funzionalità IA (bozze per le email, riassunto delle discussioni in Team Chat e altre), alcune delle quali sfrutteranno anche i modelli di Anthropic.