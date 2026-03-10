 Zoom sfida Office con AI Docs, AI Sheets e AI Slides
AI Docs, AI Sheets e AI Slides per creare e modificare documenti con l'intelligenza artificiale, direttamente all'interno di Zoom.
Fin dai tempi della pandemia, siamo stati abituati a pensare a Zoom come a un servizio per le conferenze e le riunioni da remoto. La crisi sanitaria è però ormai un lontano brutto ricordo e molti sono tornati a lavorare in ufficio. Per questi motivi, l’azienda ha dovuto in qualche modo reinventarsi, evolvere. E continua a farlo, come testimoniano le novità annunciate oggi: quella più interessante riguarda il lancio di ciò che può essere definito come un concorrente del pacchetto Office (o di Microsoft 365) profondamente integrato con la piattaforma.

Zoom sfida Office con AI Docs, AI Sheets e AI Slides

I tool appena svelati si chiamano AI Docs, AI Sheets e AI Slides e fanno esattamente quanto suggeriscono i loro nomi ovvero permettono di lavorare a testi, fogli di calcolo e presentazioni facendo leva sull’intelligenza artificiale per le fasi di creazioni ed editing, anche con una modalità collaborativa (non potrebbe essere altrimenti). Curiosamente, la presentazione è avvenuta quasi in contemporanea a quella delle nuove funzionalità di Gemini in Google Workspace.

L’obiettivo dichiarato è quello di consentire ai team di convertire in modo semplice in documenti le conversazioni e le informazioni che emergono dalle riunioni, con analisi avanzata e organizzazione dei dati. Sarà possibile farlo senza doversi affidare a strumenti esterni, rendendo così Zoom sempre più una piattaforma all-in-one al servizio della produttività.

Purtroppo al momento non sono disponibili screenshot né video per vedere questi tool in azione. Difficilmente arriveranno a competere in termini di numeri con i software del pacchetto Office o con alternative open come LibreOffice, ma non è questo lo scopo dell’azienda, che mira invece a creare un  ecosistema completo intorno alle esigenze dell’utente.

Non è l’unica novità annunciata. Tra le altre ci sono anche la possibilità di creare agenti AI personalizzati senza particolari competenze nella programmazione e miglioramenti generali sul fronte della sicurezza.

Fonte: Zoom

Pubblicato il 10 mar 2026

Cristiano Ghidotti
10 mar 2026
