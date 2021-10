Zoom: sottotitoli automatici per tutti gli utenti, gratis

Zoom lo aveva anticipato a febbraio, ora la promessa è stata mantenuta: i sottotitoli live sono disponibili per tutti, in modo completamente gratuito, anche per coloro che non dispongono di un account premium a pagamento. In Italia ci sarà però da attendere qualche altro mese per vedere introdotto il supporto ufficiale anche alla nostra lingua.

Live Transcription di Zoom in rollout per tutti gli utenti

La funzionalità in questione è quella battezzata Live Transcription. Può essere attivata durante meeting e webinar in modo semplice e immediato, direttamente dalla barra degli strumenti.

Nel post che annuncia il rollout esteso della caratteristica, la piattaforma sottolinea l'arrivo di altre feature con l'obiettivo migliorare la qualità del servizio sul fronte dell'accessibilità: interessano l'interazione con la tastiera, il supporto agli screen reader e altro ancora. Tutti i dettagli sulla sezione dedicata del sito ufficiale.

Come citato in apertura, al momento la funzionalità di Zoom che permette di generare sottotitoli automatici in tempo reale è disponibile solo in inglese, ma il team al lavoro sulla piattaforma ha già dichiarato di voler introdurre il supporto a decine di altre lingue (tra le quali ipotizziamo esserci anche l'italiano) entro il prossimo anno.