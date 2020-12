Zoom ha deciso di andare incontro alle esigenze di chi per cause di forza maggiore si troverà obbligato a dover trascorrere il Natale e le festività lontano dai propri cari: niente limiti alla durata delle videochiamate in tre periodi da qui al nuovo anno. È quanto annuncia oggi il team al lavoro sulla piattaforma, tra quelle che hanno fatto registrare il maggior tasso di crescita in questo tribolato 2020.

Videochiamate senza limiti su Zoom per le festività

Dal 17 al 19 dicembre, dal 23 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio sarà possibile collegarsi con amici e parenti su Zoom per scambiarsi gli auguri senza dover tenere d’occhio l’orologio. Via dunque temporaneamente il limite di 40 minuti solitamente imposto a chi dispone di un account gratuito.

We will be lifting the 40-minute limit for holiday celebrations. ✨ Check out all the details: https://t.co/V0eTl8aIGB #ZoomTogether pic.twitter.com/0MlZt7BRdW — Zoom (@zoom_us) December 17, 2020

Di recente la società ha rafforzato la propria partnership con AWS (Amazon) in merito all’infrastruttura cloud e allo sviluppo di nuove soluzioni per la comunicazione da remoto, in particolare per lo smart working.

Per ragioni che non è difficile immaginare, Zoom è stata una delle realtà che hanno accusato un calo sul mercato azionario alla notizia dell’arrivo dei primi vaccini per COVID-19. Il motivo è presto detto: una volta lasciata alle spalle la pandemia ci sarà meno bisogno di servizi per collaborare a distanza.