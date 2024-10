Zorin OS 17.2 pone un maggior accento sulla personalizzazione

Zorin OS è una distribuzione Linux che si distingue per l’alta possibilità di personalizzazione data agli utenti, che aumentano se si viene scelta l’edizione Pro, a pagamento. Gli sviluppatori di questa edizione sono sempre molto attivi e aggiungono di continuo qualcosa di nuovo ad ogni aggiornamento, e così è anche per l’ultimo.

Zorin OS 17.2: tutte le novità

Con l’ultima versione di Zorin OS è ad esempio possibile personalizzare anche il cursore, nonché poter anche controllare più aspetti sul comportamento di finestre e app. È possibile posizionare i pulsanti della barra del titolo a sinistra o destra, nonché configurare le azioni per il doppio clic, il tasto centrale e quelli secondari sulla barra del titolo, nonché abilitare le barre di scorrimento sovrapposte.

Oltre a ciò, vengono aggiornate le versioni degli applicativi preinstallati, come LibreOffice, Firefox ed altri. Tra questi rientrano ovviamente anche i componenti, tra cui il kernel Linux, che consente adesso un supporto hardware più ampio per assicurare piena stabilità su tutti i dispositivi dotati delle ultime CPU Intel e AMD, nonché delle più recenti GeForce e Radeon, ma anche con i controller di gioco e le varie periferiche.

L’aggiornamento di Zorin OS include ovviamente anche le ultime patch di sicurezza. Sebbene si tratti di un aggiornamento minore, la nuova versione del sistema apporta diverse modifiche per cui vale sicuramente prendere in considerazione di installarlo. La versione gratuita offre fino a quattro layout per il desktop, al contrario della versione Pro, la quale ne offre 10, con temi che possono richiamare l’estetica e l’esperienza dei sistemi operativi desktop più diffusi, quali Windows classico e Windows 11, macOS e Chrome OS, ma anche Ubuntu e l’ambiente desktop Gnome 2.

Sempre la versione Pro si distingue per offrire anche strumenti avanzati, tra cui un editor video, un programma per l’illustrazione e la grafica vettoriale, una workstation audio e un programma per realizzare animazioni.

Zorin OS è disponibile al download nella sua ultima versione direttamente dal sito ufficiale.