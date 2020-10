10 anni di Amazon.it, fino a 10 mila euro in regalo

Compra per 30 euro di merce su Amazon entro il 15 novembre e potrai vincere buoni spesa da 100, 1000 e 10000 euro: è questa l’iniziativa che Amazon lancia per premiare la propria utenza in occasione dei 10 anni del marketplace in Italia, una ricorrenza che cadrà il prossimo 23 novembre e che sarà festeggiata con l’estrazione degli ambiti premi.

Come si partecipa

Per partecipare non si deve far altro che effettuare un ordine minimo da 30 euro su Amazon.it a partire da oggi ed entro il 15 novembre. Deve trattarsi di un ordine venduto e spedito da Amazon. Il 19 novembre i clienti accreditati riceveranno una mail contenente i codici numerici di partecipazione (in base agli ordini idonei effettuati nel frattempo): ogni codice sarà una sorta di biglietto valido per la super-estrazione finale.

Il 23 novembre avverrà l’estrazione, quindi i codici vincenti saranno pubblicati sulla pagina dedicata: nei 15 giorni successivi i vincitori riceveranno una mail contenente la conferma di avvenuta vincita e potranno riscuotere il proprio premio sotto forma di buono regalo digitale su Amazon.it.

Il vantaggio di essere Prime

Attenzione: gli utenti Prime avranno doppie possibilità di vincita. Chiunque sia abbonato al servizio, infatti, vedrà raddoppiare i propri codici di partecipazione, avendo quindi il doppio delle possibilità di vittoria. Chiunque intenda provarci può approfittarne iscrivendosi subito al servizio Prime ed approfittando del mese gratuito di prova.

Cosa si vince

Questi i premi previsti dal concorso:

Primo Premio , due Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 5.000 € ciascuno, per un valore complessivo di 10.000 € : il premio sarà assegnato tramite estrazione di 1 codice di partecipazione;

, due Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di : il premio sarà assegnato tramite estrazione di 1 codice di partecipazione; Secondo Premio , 10 Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 1.000 € ciascuno : il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione;

, 10 Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di : il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione; Terzo Premio, 100 Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 100 € ciascuno: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 100 codici di partecipazione.

Un montepremi niente male, insomma, per festeggiare i dieci anni del negozio online più famoso d’Italia. Tutti pronti a spegnere le candeline?