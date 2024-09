10 dispositivi Apple che presto non si potranno più acquistare

Ad agosto Google ha tenuto la sua importante conferenza annuale, durante la quale il produttore presenta i suoi nuovi prodotti di punta, in questo caso il Pixel 9. Un mese dopo è il turno di Apple con il suo famoso keynote Glowtime, previsto per il 9 settembre (ore 19 italiane). Sarà l’occasione per scoprire l’iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, gli AirPods 4, ma anche un dispositivo a sorpresa che molti sperano di vedere tra qualche giorno.

Se da un lato l’evento farà la gioia di coloro che attendono con ansia gli ultimi prodotti del produttore, dall’altro segnerà la fine delle vendite di alcuni dispositivi. Questo non deve sorprendere, perché accade ogni anno sia per Apple che per Google. Tuttavia, è una cattiva notizia per tutti coloro che stavano aspettando l’occasione di acquistare un iPhone o un Apple Watch. Ecco i prodotti che potrebbero essere interessati.

I 10 prodotti che Apple probabilmente non venderà più dopo il keynote

Sulla base dei precedenti del produttore e delle aspettative per la conferenza di settembre, è lecito supporre che il negozio online di Apple interromperà presto la vendita dei seguenti dispositivi:

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Plus

iPhone 13

Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch SE 2

AirPods 2 e AirPods 3

iPad mini 6 e iPad 10

La presenza dell’ultima generazione di iPhone ha senso. Apple vuole incoraggiare le persone ad acquistare l’iPhone 16 Pro e allo stesso tempo offrire smartphone probabilmente molto simili non ha senso. Lo stesso discorso vale per gli orologi smart. Con l’uscita di scena dell’iPhone 13, sarà l’iPhone 14 a diventare il modello “entry-level” per i nuovi acquirenti.

Per quanto riguarda gli iPad, tutto dipenderà dalla veridicità delle attuali indiscrezioni: se così fosse, avremo un iPad 11 e un nuovo iPad Mini, che renderanno obsolete le versioni precedenti. Naturalmente, tutti questi articoli rimarranno disponibili presso altri rivenditori fino a esaurimento scorte. Solo il negozio ufficiale Apple non li avrà più.