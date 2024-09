I 10 migliori strumenti AI per migliorare e ottimizzare i tuoi testi

L’intelligenza artificiale è diventata un supporto imprescindibile per una vasta gamma di settori, tra questi è ora possibile trasformare rapidamente un testo in qualcosa di davvero interessante e coinvolgente. Infatti, grazie ai numerosi strumenti disponibili online, è possibile trasformare un testo in modo rivoluzionario in pochissimo tempo. Sicuramente, però, la vasta gamma di strumenti AI per la scrittura presenti possono generare dubbi e perplessità su quale sia il più adatto alle proprie esigenze. Per orientarsi in questo mare di opzioni, è possibile analizzare i 10 migliori strumenti di scrittura AI che si distinguono per le loro prestazioni e l’efficacia. Questi strumenti non solo migliorano la qualità del testo, ma offrono anche funzionalità avanzate che possono semplificare il processo di scrittura e renderlo più efficiente. Ecco quali sono e come possono rendere migliore un testo.

GPT-4: il supporto numero uno per la scrittura

Uno strumento di scrittura che sfrutta l’intelligenza artificiale può fungere da assistente per la creazione di contenuti scritti in modo impeccabile. Questo è utile sia nello studio che nel lavoro o anche per realizzare contenuti personali. Una delle note positive dell’uso dell’intelligenza artificiale è la mancanza di noiosi limiti, se si utilizza lo strumento giusto.

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono adatti a tutti, che si tratti di un addetto al marketing, di uno studente o di altre figure professionali. Uno dei primi strumenti per produrre testi ben fatti, coinvolgenti e privi di errori è GPT-4 di OpenAI. Grazie alle sue capacità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, GPT-4 riesce a comprendere ed elaborare sia testo che immagini. Questa versatilità lo rende uno strumento ideale per diverse attività. Nello specifico del testo, GPT-4 riesce a migliorare e rendere il testo migliore a seconda della richiesta specifica. Inoltre, se si cerca uno strumento tuttofare, GPT-4 lavora anche su immagini, codici e la generazione di risposte su qualsiasi conversazione. L’accesso a GPT-4 è a pagamento; infatti, è necessario un abbonamento Plus.

Semrush: testo e AI

Lasciando da parte GPT-4, un altro strumento degno di nota è Semrush, un potente e versatile strumento SEO all-in-one. Semrush si presta ad essere uno strumento ideale per la scrittura grazie alle sue notevoli funzionalità. Oltre a offrire un supporto dettagliato per generare un testo coinvolgente, si trasforma in un perfetto ottimizzatore di parole chiave, migliorando la generazione e la revisione di testi in modo più efficiente e accurato. Di fatto, proprio perché dotato di numerose funzionalità di scrittura AI, Semrush è un alleato prezioso per scrittori e creatori di contenuti.

Semrush è uno strumento AI che non si limita alla scrittura e revisione del testo, offre anche altre interessanti funzioni e possibilità di creazione, come la creazione di calendari dei contenuti, l’indirizzamento di segmenti di pubblico specifici e l’utilizzo di approfondimenti basati sui dati per garantire che tutti i contenuti siano in linea con il pubblico di interesse. Oltre a un testo ben scritto e ottimizzato, Semrush mette a disposizione un altro eccellente strumento: ContentShake. Questa piattaforma sfrutta l’intelligenza artificiale per filtrare e creare contenuti e idee in base al tipo di contenuto di interesse che si sta creando. Tuttavia, ContentShake non è incluso nel pacchetto base e deve essere acquistato separatamente.

Sebbene tutte le funzioni, sia all’interno che all’esterno dei pacchetti, siano eccellenti, è importante precisare che probabilmente non è lo strumento ideale per i principianti. Questo perchè, la vasta gamma di strumenti disponibili può risultare complessa da utilizzare per chi non è abituato a tali strumenti avanzati.

ProWritingAid: correzione del testo in tempo reale

Ogni strumento di scrittura AI offre un supporto prezioso per migliorare un testo, o crearne uno, ma tra questi, ProWritingAid si distingue per la sua precisione e personalizzazione, rendendolo ideale anche per chi cerca un supporto per gli standard SEO. Grazie ai suoi algoritmi avanzati, ProWritingAid approfondisce le complessità di grammatica, ortografia e stile, garantendo un testo coinvolgente e corretto. Questo strumento funziona come un vero e proprio professore AI, offrendo suggerimenti in tempo reale, controllo grammaticale e miglioramenti per la leggibilità dei contenuti.

Utilizzare strumenti come ChatGPT per creare paragrafi garantisce un aiuto completo dalla A alla Z, anche quando un testo non è presente. Tuttavia, sebbene non sempre affidabile, ProWritingAid è ideale quando il testo esiste ma necessita di correzioni o miglioramenti. Inoltre, offre il controllo del plagio per garantire l’originalità, report di scrittura e controllo della coerenza del testo. Tutto ciò rende ProWritingAid lo strumento AI perfetto per una scrittura ottimizzata, coinvolgente e impeccabile.

Copy.ai il testo perfetto con un clic

Un po’ come ChatGPT, famoso e altamente utilizzato, anche Copy.ai è una tra le prime scelte dei copywriter. Questo strumento permette, in modo semplice e pratico, di ottenere supporto nella creazione dei testi, adattandosi a qualsiasi tipo di esigenza e ideale per i più svariati scopi e settori.

Nello specifico, Copy.ai, con la sua interfaccia intuitiva, garantisce un’esperienza di scrittura fluida, grazie alla velocità e alla capacità dell’intelligenza artificiale. Copy.ai è in grado di offrire una generazione di contenuti di vario genere, ottimizzati e capaci di soddisfare qualsiasi tipo di necessità: titoli, didascalie, testi, ecc. Sia che si tratti di creare nuovi contenuti, sia che si necessiti di un supporto per l’espansione di contenuti esistenti, Copy.ai è uno strumento ideale per la scrittura.

Tuttavia, è importante notare che, sebbene Copy.ai sia uno strumento potente, può richiedere più tempo per ottenere il risultato desiderato rispetto ad altri strumenti, poiché potrebbero essere necessari più passaggi. Inoltre, in alcuni casi, i contenuti generati potrebbero non essere sempre corretti, rendendo necessario un controllo e eventuali modifiche. Nonostante questi aspetti, Copy.ai offre un accesso gratuito con un limite di 2000 parole, così da essere accessibile a tutti.

QuillBot: lo strumento AI numero uno nella parafrasi

QuillBot è uno strumento essenziale nella fase di scrittura che combina algoritmi di intelligenza artificiale avanzati con funzionalità intuitive. Tra le sue caratteristiche più interessanti c’è la capacità di parafrasare, che permette di trasformare e riformulare le frasi preservandone il significato originale. Questo è essenziale per migliorare il testo senza stravolgerne il contenuto e per evitare problemi relativi al plagio.

Inoltre, QuillBot offre diverse impostazioni che vanno dalla fluidità alla riformulazione creativa, adattando l’output per soddisfare specifiche preferenze stilistiche. Oltre alla parafrasi, è possibile riformulare le frasi, modificare la struttura delle frasi e ottimizzare la coerenza complessiva del testo. In particolare, lo strumento riesce a generare nuove frasi per rendere il testo più chiaro e leggibile senza perdere il significato di ciò che è stato scritto. Durante questo processo, migliora anche lo stile del testo secondo le richieste inserite.

Ma non solo, QuillBot offre il controllo del testo per correzioni e suggerimenti grammaticali, consente di tradurre il testo da una lingua all’altra e offre il controllo del plagio, garantendo l’originalità dei contenuti. Per questi motivi, QuillBot si posiziona come uno strumento di scrittura AI essenziale per chi desidera migliorare la qualità di un contenuto scritto e assicurarsi che sia originale e privo di errori.

Grammarly: il controllo grammaticale veloce

Tra gli strumenti più noti nel campo degli assistenti di scrittura AI, spicca Grammarly. Questo strumento è ampiamente utilizzato grazie alla sua velocità, praticità e intuitività. Grammarly offre un supporto prezioso per migliorare un testo già esistente, partendo dalle sue funzionalità avanzate di controllo grammaticale. Nonostante questo non è solo un correttore grammaticale per un testo già completato, ma fornisce anche suggerimenti in tempo reale per correggere errori di grammatica, punteggiatura e sintassi, risultando un sostegno fondamentale durante la fase di realizzazione.

Inoltre, Grammarly è in grado di fornire consigli sul tono e sullo stile, analizzando il testo inserito. Questo è particolarmente utile per chi desidera mantenere una coerenza stilistica e un tono appropriato nel proprio scritto. Un altro vantaggio notevole è la presenza del rilevatore di plagio, che garantisce l’originalità del lavoro.

Nell’uso pratico, Grammarly offre la comodità di poter sfruttare le sue estensioni e integrazioni del browser. Questo significa che è possibile ottenere suggerimenti mentre si scrive un’email, si aggiungono post sui social media e molto altro ancora. L’accesso a Grammarly è gratuito, ma per funzionalità extra sono disponibili diversi piani a pagamento, offrendo così una gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Jasper: l’assistente alla scrittura

Jasper è uno degli strumenti più avanzati per la scrittura assistita dall’intelligenza artificiale, grazie alla sua capacità di generare testi simili a quelli umani, rendendolo il supporto numero uno per creare contenuti unici e coinvolgenti, ideali per chi cerca uno stile di scrittura naturale e autentico. Oltre alla generazione di testi, Jasper offre risposte coerenti e pertinenti per qualsiasi tipo di contenuto, che si tratti di post, email marketing o articoli, senza limiti di stile o formato e non si limita solo all’ottimizzazione dei contenuti, ma può anche aggiungere profondità ai testi esistenti, ampliando gli argomenti e arricchendo la scrittura con dettagli e contesto perspicaci.

Inoltre, il supporto multilingue di Jasper si estende anche alle lingue meno utilizzate, garantendo un’ampia portata linguistica per i tuoi contenuti. Un’altra caratteristica distintiva è la personalizzazione del tono e dello stile, che consente di adattare i contenuti a un pubblico specifico o alle personalità dei marchi. Infine, Jasper supporta la scrittura collaborativa in tempo reale, permettendo a più utenti di lavorare contemporaneamente sui contenuti e semplificando il lavoro di squadra.

Hemingway Editor: migliora la leggibilità del tuo testo

Hemingway Editor, noto come verificatore per la leggibilità, si è trasformato in qualcosa di più con l’introduzione dello strumento di scrittura AI. Questo strumento sfrutta algoritmi basati su intelligenza artificiale per analizzare il testo e fornire suggerimenti in tempo reale per migliorarne la leggibilità.

Inoltre, permette di identificare ed evidenziare errori, frasi complesse e l’uso eccessivo di avverbi. Con l’abbonamento a pagamento, è disponibile anche uno strumento di riscrittura AI, che offre ulteriori funzionalità per perfezionare il testo.

Rytr: la scrittura ottimizzata

Rytr è lo strumento AI progettato per rivoluzionare il processo di scrittura in quanto è grado di generare contenuti scritti di alta qualità per qualsiasi esigenza, senza limiti sul testo, tono e stile. Nello specifico, è possibile passare dal tono formale per il marketing a uno stile più colloquiale per un post di blog.

Inoltre, la sua interfaccia intuitiva lo rende perfetto per chiunque, grazie alla facilità di chiedere all’AI di Rytr di generare contenuti senza sforzo utilizzando un prompt. Tra le caratteristiche più interessanti e particolari, Rytr offre anche supporto per più lingue e la possibilità di collaborare facilmente in team con suggerimenti in tempo reale per chi lavora sulla realizzazione del testo.

ChatGPT (3.5) l’accesso gratuito all’AI tuttofare

Infine, non meno importante, ChatGPT 3.5 è la versione gratuita di OpenAI, utilizzata da tutti anche solo per una prova. In realtà, è molto di più che un chatbot per risposte simpatiche o per un test veloce. ChatGPT, accedendo gratuitamente, offre uno strumento pratico e utile, anche se con minori funzionalità rispetto all’abbonamento Plus, particolarmente utile per la scrittura, grazie alle sue applicazioni versatili nella generazione di testo simile a quello umano.

Fondamentalmente, ChatGPT funziona in modo simile a un motore di ricerca, in quanto può raccogliere informazioni su qualsiasi richiesta inserita e fornire ulteriori informazioni partendo da un testo, migliorare frasi e argomentazioni. Spesso, rispetto a strumenti per la scrittura a pagamento, il testo generato potrebbe non soddisfare completamente la richiesta o risultare obselete, però, tra i punti di forza notevoli di ChatGPT, si trova l’adattabilità a vari stili e toni di scrittura, che lo rendono ideale anche per i principianti.

Sicuramente, ChatGPT 3.5, come tutti gli strumenti di intelligenza artificiale, potrebbe commettere errori. Nel caso specifico di questa versione, non fornisce feedback in tempo reale mentre si scrive un testo, una funzionalità che potrebbe essere indispensabile per diverse categorie. In ogni caso, essendo gratuito, è sicuramente da provare prima di addestrarsi in strumenti dalle mille funzionalità più complesse.