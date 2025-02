I 10 siti web sull'intelligenza artificiale da aggiungere ai propri preferiti

Il 2025 si preannuncia come l’anno della consacrazione definitiva dell’intelligenza artificiale. La rete pullula di strumenti AI per la produttività e la creatività. Assistenti di scrittura, generatori di immagini, piattaforme per il coding, stanno cambiando profondamente la nostra vita professionale e non solo.

Le 10 migliori risorse AI da aggiungere ai segnalibri nel 2025

Per non farsi trovare impreparati, ecco i 10 siti web dedicati all’intelligenza artificiale da aggiungere assolutamente ai preferiti nel 2025.

1. BestofAI.com: la bussola nel mare magnum dell’AI

Con così tanti strumenti di intelligenza artificiale là fuori, è facile sentirsi confusi. Per fortuna c’è BestofAI.com, che ha raccolto più di 12.000 app e tool AI in un unico posto. Se si vogliono scoprire le ultime novità o leggere cosa ne pensano gli altri utenti, questo sito permette di essere sempre aggiornati su tutto quello che succede nel mondo dell’AI.

2. Pollo AI: il tuttofare per immagini e video mozzafiato

Chi ha bisogno di trasformare le proprie idee in visual accattivanti, da oggi ha un asso nella manica: Pollo AI. Questo generatore di immagini e video all-in-one, grazie alle sue capacità avanzate, permette di creare con facilità video spettacolari partendo da semplici prompt testuali o immagini statiche. Pollo AI offre una gamma di opzioni per dar vita alla propria visione. È perfetto per i creatori di contenuti che desiderano produrre materiale coinvolgente senza dover imparare tecniche avanzate di editing o design grafico.

3. Hailuo AI: video da urlo senza sforzo

I contenuti video sono ancora i re del web e Hailuo AI ci si può davvero sbizzarrire. Questo strumento alimentato dall’AI trasforma prompt testuali e immagini in video incredibili, con transizioni automatizzate, ritagli intelligenti ed effetti camera fluidi. È lo strumento perfetto per realizzare video per un vlog, una pubblicità o dei contenuti per i social media. Hailuo AI garantisce un risultato professionale e impeccabile, anche senza avere competenze di video editing.

4. Vidu AI Video Generator: dal copy al video in un attimo

Vidu AI permette di creare video accattivanti senza dover combattere con programmi di montaggio complicati. Basta inserire il testo e il sistema si occupa di tutto il resto, dalle immagini alle transizioni, fino alla musica di sottofondo. Un vero salvavita per chi lavora nel marketing, per gli insegnanti o per chiunque voglia creare contenuti video di qualità senza perderci troppo tempo.

5. 10Web AI Website Builder per creare un sito web in un batter d’occhio

Creare un sito web da zero può essere un’impresa scoraggiante, specialmente se non si ha dimestichezza con la programmazione. Ma con 10Web AI Website Builder non c’è da temere. Grazie all’intelligenza artificiale, questa piattaforma permette agli utenti di realizzare siti web responsive e accattivanti in pochi minuti. Con una serie di modelli personalizzabili e un’intuitiva interfaccia drag-and-drop, avere una presenza online non è mai stato così facile.

6. JobHire AI per trovare lavoro

Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente, e JobHire AI è uno dei protagonisti di questo cambiamento. Se si sta cercando lavoro, questo strumento può aiutare a migliorare il curriculum vitae e a trovare annunci che corrispondono davvero alle proprie competenze. Dal lato delle aziende, permette di snellire tutto il processo di selezione, facilitando la ricerca della persona giusta per ogni posizione. In pratica, analizza montagne di dati per connettere i talenti con le opportunità più adatte.

7. InVideo AI YouTube Shorts Generator per creare contenuti brevi

I video brevi stanno letteralmente spopolando ovunque, e InVideo ha creato uno strumento che aiuta a sfruttare questa tendenza. Tiene d’occhio quello che funziona meglio in questo momento e ciò che piace al pubblico, dando una mano a creare Short di YouTube che catturano l’attenzione. Suggerisce idee per i contenuti e aiuta con la parte visiva, così i video hanno più chance di farsi notare.

8. Rytr: il ghostwriter digitale sempre al vostro fianco

Il blocco dello scrittore è un solo un brutto ricordo con Rytr, l’assistente di scrittura AI che aiuta a generare contenuti in vari formati, che si tratti di blog, email o post sui social media. Fornendo il contesto o le parole chiave, Rytr genera testi coerenti e coinvolgenti, rivelandosi uno strumento indispensabile per editor e marketer.

9. Humanize.im per umanizzare i contenuti

Sebbene i contenuti generati dall’AI siano efficienti, a volte possono mancare di quel tocco umano. Humanize.im affronta questo problema trasformando i testi generati con l’intelligenza artificiale in una prosa più naturale e “umana”. È particolarmente utile per chi aspira a creare contenuti coinvolgenti che risuonino con i propri lettori. Inoltre, integra anche un comodo AI detector che rileva se il testo è stato generato con l’AI e in che percentuale.

10. SPEECHMA: da testo scritto a voce narrante con un clic

Trasformare un testo in una voce che suoni davvero naturale è super utile in diverse situazione. Ad esempio per creare un audiolibro, dare vita a un podcast o rendere i contenuti accessibili a un pubblico più ampio. SPEECHMA è uno strumento gratuito e facile da usare che converte quello che si scrive in audio. Si può scegliere tra diverse voci e lingue, così si può personalizzare il tono e lo stile del messaggio per adattarlo alle proprie esigenze.

L’unico neo, è che a volte, poiché è un tool gratuito, può avere difficoltà a gestire l’elevato numero di richieste.

Gli strumenti AI per rivoluzionare il proprio modo di lavorare

Questi 10 siti web AI sono solo un assaggio delle enormi possibilità offerte da questa tecnologia. Integrarli nei propri strumenti digitali può trasformare radicalmente il modo in cui si lavora, si creano contenuti e si interagisce. online

Non bisogna farsi intimorire dall’intelligenza artificiale, la maggior parte di questi strumenti è fatta apposta per essere facile da usare. È chiaro che se si cercano funzioni più avanzate, di solito c’è un abbonamento a pagamento. Ma uno degli aspetti più interessanti dell’AI è che si adatta perfettamente a come già si lavora, dà una mano senza costringere a cambiare tutto da zero.

L’AI non è di certo infallibile e i contenuti generati automaticamente vanno sempre revisionati per garantirne l’accuratezza e la pertinenza. Ma con i giusti accorgimenti, questi strumenti possono diventare alleati preziosi per semplificare le attività quotidiane e dare spazio alla creatività.